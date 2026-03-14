Răsturnare de situație, după ce Marcus Rashford a fost dat ca și transferat la Barcelona

Marcus Rashford (28 de ani) a fost adus sub formă de împrumut de la Manchester United, cu o clauză de cumpărare definitivă pentru 30 de milioane de euro. Cum englezul a impresionat până acum pe Camp Nou, s-a zvonit că gruparea catalană e gata să-l transfere.

Barcelona mai vrea un împrumut pentru Marcus Rashford

Doar că lucrurile s-au blocat, pentru că Barcelona ar avea alte planuri. Mai exact, directorul sportiv Deco propune încă un împrumut pentru Rashford, valabil pentru încă un sezon, astfel că Barcelona să aibă mai mult timp la dispoziție pentru a plăti banii pentr Rashford, scrie talkSport.

Rămâne de văzut dacă Manchester United va fi de acord cu această propunere, având în vedere că au existat zvonuri conform cărora Barcelona ar fi încercat să negocieze și suma de transfer definitiv, dar ”diavolii” nu au fost de acord.