Răsturnare de situație, după ce Marcus Rashford a fost dat ca și transferat la Barcelona

Chiar dacă nu trece prin cea mai bună perioadă pe plan financiar, Barcelona a pus la cale un transfer important.

Marcus Rashford (28 de ani) a fost adus sub formă de împrumut de la Manchester United, cu o clauză de cumpărare definitivă pentru 30 de milioane de euro. Cum englezul a impresionat până acum pe Camp Nou, s-a zvonit că gruparea catalană e gata să-l transfere.

Barcelona mai vrea un împrumut pentru Marcus Rashford

Doar că lucrurile s-au blocat, pentru că Barcelona ar avea alte planuri. Mai exact, directorul sportiv Deco propune încă un împrumut pentru Rashford, valabil pentru încă un sezon, astfel că Barcelona să aibă mai mult timp la dispoziție pentru a plăti banii pentr Rashford, scrie talkSport.

Rămâne de văzut dacă Manchester United va fi de acord cu această propunere, având în vedere că au existat zvonuri conform cărora Barcelona ar fi încercat să negocieze și suma de transfer definitiv, dar ”diavolii” nu au fost de acord.

Rashford, unul dintre favoriții lui Hansi Flick 

Banii sunt, de altfel, principalul motiv pentru care lucrurile se mișcă greu în privința lui Rashford, iar mutarea nu a fost încă oficializată. Atacantul de bandă s-a integrat rapid în angrenajul lui Hansi Flick. 

Antrenorul german este mulțumit de polivalența lui Rashford, de randamentul său și mai ales de faptul că nu are obiecții atunci când începe partidele în calitate de rezervă. Rashford este o extremă stânga, capabilă să evolueze și în flacul drept, și ca atacant central.

  • 38 de meciuri, 10 de goluri și 13 pase decisive a adunat Marcus Rashford la Barcelona.
  • 40 de milioane de euro este cota sa de piață, conform Transfermarkt. 
