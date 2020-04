"Sper ca nu vom fi nevoiti sa plecam in Antalya!" Ce patron de club nu este de acord cu propunerea FRF

FRF a propus ca Liga 1 sa incheie in Antalya pentru a fi un mediu mai sigur de disputare a meciurilor.

Cornel Sfaiter, fostul presedinte de la FC Botosani si actualul presedinte de la Sepsi, nu este de acord cu disputarea meciurilor ramase din Liga 1 in Antalya.

"Eu sper ca vom evolua in tara noastra si nu vom fi nevoiti sa plecam in Antalya.", a declarat Sfaiter la DigiSport. Acesta stie ca situatia in care ne afla este foarte dificila si crede ca jucatorii au nevoie de mai mult timp pentru a se pregati fizic. "Ne trebuie minim trei saptamani pentru a fi pregatiti fizic. Riscul este foarte mare pentru tot sportul in general.", a adugat patronul.

Cu toate ca multe echipe au probleme financiare in aceasta perioada, Sepsi se descurca bine in acest sens. "Suntem stabili financiar. Jucatorii se antreneaza acasa, insa nu ne putem antrena in grupuri. Conteaza ca jucatorii sa se mentina.", a mai spus Sfaiter.

FRF a propus in urma cu cateva zile ca meciurile ramase din Liga 1 sa se dispute in Antalya datorita riscurilor mai mici. Cheltuielile ar fi cam aceleasi pentru echipe de club si multe sunt familiarizate deja cu orasul din Turcia deoarece isi fac pregatirile acolo.