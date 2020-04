FRF a trimis scrisoare catre UEFA pentru a modifica Regulamentul de Licentiere! Care sunt propunerile Federatiei 

Federatia Romana de Fotbal sare in ajutorul cluburilor odata cu prelungirea starii de urgenta.

Oficialii FRF au trimis o scrisoare catre UEFA prin care cereau modificarea Regulamentului de Licentiere.

"1. Amanarea termenului de achitare a datoriilor restante pana la data de 29 mai in loc de 30 aprilie 2020 (exclusiv pentru cluburile solicitante de licenta pentru Liga 1);

2. Suspendarea analizarii criteriului privind datoriile financiare restante catre bugetul statului (art. 47 bis) (exclusiv pentru cluburile solicitante de licenta pentru Liga 1);

3. Ca urmare a punctului 2, suspendarea criteriului similar prevazut de art. 61 bis pentru monitorizarea financiara (nu se vor evalua datoriile catre stat nici in procesul de licentiere in desfasurare si nici in procesul de fair-play financiar desfasurat in cursul actualului an calendaristic – 2020);

4. Modificarea termenului privind prezentarea de catre cluburi a informatiilor referitoare la pragul de rentabilitate financiara (art. 58 alin. 1 si art. 59 alin. 3 din RNLC si FPF) de la 31 mai la 31 august", sunt propunerile facute de FRF catre UEFA.

In cazul in care UEFA raspunde pozitiv propunerilor, se va intruni un Comitet de Urgenta in urma caruia vor fi luate deciziile.