Rivaldo a vorbit despre SANSA IMENSA pe care Mitea a ratat-o cand transferul la Barcelona a picat: "Cand vii din Romania, trebuie sa accepti sansa asta!"

Nicolae Mitea a fost transferat de Ajax de la Dinamo in 2003.

Desi a avut un inceput de cariera pe Amsterdam Arena foarte bun, Mitea nu a reusit sa se impuna in cele din urma, in special din cauza vietii extra sportive tumultoase, iar in 2008 a revenit in Stefan cel Mare in schimbul sumei de 350.000 de euro.

Este mai putin stiut insa faptul ca in 2001 Mitea s-a aflat in vederile Barcelonei. Fostul mare atacant brazilian al catalanilor, Rivaldo, a vorbit despre sansa uriasa pe care a avut-o fotbalistul roman la momentul respectiv.

"Cand vii din Romania si ai sansa sa semnezi la un club ca Barcelona la 16 ani, trebuie sa o accepti. Este o mare sansa in cariera ta, deoarece chiar daca nu iti poti gasi locul la club, vei avea usile deschise pentru alte cluburi europene importante.

A avea o conexiune cu Barcelona si a ajunge intr-un loc precum La Masia, de exemplu, este ca un pasaport care dovedeste calitatea ta de jucator, asa ca, probabil, cariera lui Mitea ar fi fost diferita daca ar fi facut acel pas in 2001", a spus Rivaldo pentru Betfair.

De asemenea, fostul 'Balon de Aur' a explicat si importanta pe care o are pentru tinerii fotbalisti alegerea unui impresar bun: "Cred ca este crucial sa gasesti un agent in care sa ai incredere. Cineva din familia ta sau un agent cu o buna reputatie".