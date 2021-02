ULTIMA ORA: Caroline Wozniacki este insarcinata si va naste o fetita in iunie! Fostul numar 1 WTA a facut anuntul pe retelele sociale

Caroline Wozniacki a facut marele anunt pe Twitter.

Caroline Wozniacki (30 de ani) va naste o fetita in luna iunie a acestui an. Fosta campioana de la Australian Open a facut anuntul pe Twitter in aceasta seara.

Din vara anului 2019, daneza este casatorita cu David Lee, fost campion NBA cu Golden State Warriors in 2015.

"Abia asteptam sa o intalnim pe micuta noastra in iunie!" a fost anuntul facut de Caroline Wozniacki care a starnit un val de mesaje de felicitare din partea fanilor placut surprinsi de veste.

Wozniacki s-a retras din tenis dupa editia anterioara a Openului Australian. Caroline a fost numar 1 WTA in 2010 si si-a incheiat cariera de jucatoare profesionista de tenis cu un titlu de Grand Slam in palmares, dar si cu cecuri totale in valoare de 35 de milioane de dolari.

Can’t wait to meet our baby girl in June! ????‍????‍????❤️ pic.twitter.com/kLNJ4BcEYj — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) February 10, 2021