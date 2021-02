BREAKING NEWS! UEFA a luat DECIZIA FINALA in cazul SCANDALULUI MONSTRU in care a fost implicat Coltescu! Ce se intampla cu arbitrul roman

UEFA a ajuns la o decizie in cazul lui Sebastian Coltescu!

Comisia de Etica si Disciplina a UEFA a analizat scandalul de rasism in care a fost implicat Sebastian Coltescu, la meciul din Champions League dintre PSG si Istanbul Basaksehir!

Arbitrul roman a fost acuzat ca a facut remarci rasiste la adresa lui Pierre Webo, in momentul in care a incercat sa ii indice lui Ovidiu Hategan, centralul meciului, pe cine sa sanctioneze.

In urma anchetei, forul european a decis ca exprimarea lui Coltescu nu a fost cu tenta rasista, astfel ca nu vor fi luate masuri disciplinare impotriva acestuia, anunta ProSport, care a publicat si concluziile raportului facut de inspectorul de disciplina si etica al UEFA.

"Din probele video si audio disponibile, s-a stabilit ca domnii Coltescu si Sovre au folosit expresiile in limba romana 'negrul ala' si 'ala negru', care in engleza sunt traduse 'the black one', pentru a-l identifica pe antrenorul secund al lui Basaksehir, domnul Webo.

Conform raportului lingvistic, expresiile romanesti 'negrul ala' si 'ala negru' nu au conotatii peiorative sau negative.

Cele mai relevante dictionare englezesti stabilesc explicit ca termenul 'negru' folosit ca adjectiv, asa cum rezulta din expresiile romanesti mentionate mai sus, nu este ofensator. Mai mult, cuvantul 'negru' este utilizat la scara larga de organizatiile anti-rasiste si de milioanele de adepti ai acestora tocmai pentru a combate rasismul.

Astfel, expresiile 'negrul ala' si 'ala negru', desi ar putea fi considerate drept controversate in contextul in care erau spuse si din cauza foneticii similare dintre cuvantul 'negru' din romana si termenul peiorativ englezesc 'negro', nu pot fi percepute ca discriminatorii sau rasiste. In consecinta, nu constituie conduita sanctionabila.

In fine, remarca domnului Buruk nu poate fi considerata discriminatorie, deoarece este o opinie sau o sugestie catre arbitrul de rezerva, pentru ca termenii folositi de acesta ar putea fi evitati in contexte precum competitiile UEFA. In consecinta, nu se vor lua masuri disciplinare impotriva domnului Buruk.

In baza celor de mai sus, inspectorul de etica si disciplina desemnat considera ca investigatia asupra unui posibil comportament rasist sau discriminatoriu al domnilor Coltescu, Sovre si Buruk s-a terminat, fara a fi nevoie de luarea unor masuri disciplinare pentru incalcarea articolelor din legile UEFA", se arata in raportul publciat de ProSport.