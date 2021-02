"Poate deveni o legenda a lui Rangers!" Ianis Hagi, laudat de Lafferty, fostul jucator al scotienilor care a fost aproape sa vina in Liga 1! De ce a picat transferul

Kyle Lafferty (33 ani) este unul dintre cei mai apreciati fotbalisti care a jucat la Rangers.

Atacantul care a jucat 164 de meciuri in tricoul lui Rangers si a strans 42 de goluri pentru scotieni a vorbit despre Ianis Hagi si potentialul sau. Lafferty l-a laudat pe Ianis intr-un interviu pentru ProSport.

"Am vazut calitate la Ianis Hagi. A avut ceva probleme la un moment dat cu o accidentare, dar acum lucrurile s-au asezat si pot spune ca este fantastic. Este un jucator care va marca istoria lui Rangers in urmatorii ani si, daca nu va fi transferat la alta echipa, are potential sa devina o legenda a clubului", a spus Lafferty pentru ProSport.

"Eram pregatit sa vin in Romania!"

Atacantul nord-irlandez a fost aproape de un transfer in Liga 1. Lafferty a confirmat ca a negociat cu oficialii lui Sepsi pentru transfer, insa totul a picat.

Jucatorul a explicat ce s-a intamplat si motivul pentru care nu a mai venit in Liga 1, dezvaluind ca primise o oferta si de la alt club din Romania.

"In fotbal, detaliile fac diferenta. Nu ne-am pus de acord asupra unor aspecte si am fost obligat sa refuz oferta. Imi pare rau ca nu am ajuns la o intelegere, eram pregatit sa vin in Romania.

Stiam cate ceva despre campionat, stiam de echipele mari, Steaua, Dinamo...Orice campionat poate fi atragator daca sunt indeplinite conditiile de performanta. Nu a fost sa fie.

Am discutat cu cei de la club despre proiect, despre nivelul la care este clubul acum si ce investitii vor sa faca si unde vor sa il duca. Mi s-a parut un proiect ambitios, foarte interesant. Am avut o oferta si din alta parte din Liga 1", a dezvaluit jucatorul.

Lafferty a ramas liber de contract in luna ianuarie, dupa ce s-a despartit de Reggina, club din Serie B. De-a lungul carierei, atacantul a trecut pe la cluburi precum Burnley, Rangers, Palermo, Norwich, Rizespor, Birmingham sau Sunderland.