BREAKING NEWS! Panica la Madrid! Presa din Spania anunta ca Benzema nu ar mai dori sa isi prelungeasca intelegerea

Karim Benzema este unul dintre cei mai importanti fotbalisti din ultimii 12 ani ai Realului.

Ajuns pe Santiago Bernabeu in vara anului 2009 de la Olympique Lyon in schimbul sumei de 35 de milioane de euro, atacantul francez a castigat pe Santiago Bernabeu trei titluri de campion al Spaniei, doua Cupe si, cel mai important, patru trofee UEFA Champions League.

Mai mult, dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo, fotbalistul ajuns la 33 de ani a ramas principalul marcator al echipei. In acest sezon a marcat 11 goluri in 20 de meciuri in La Liga si a oferit si 5 pase decisive.

Cu toate acestea, presa spaniola sustine ca Benzema se gandeste sa paraseasca Santiago Bernabeu. Potrivit Marca, francezul ia in calcul varianta de a nu-si prelungi contractul care expira in iunie 2022 in cazul in care jocul sau nu va fi la cel mai inalt nivel in perioada urmatoare.