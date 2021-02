BREAKING NEWS! Probleme pentru Bayern inainte de finala Campionatului Mondial al Cluburilor! Muller a fost depistat pozitiv cu COVID-19!

Bayern Munchen va juca joi finala Campionatului Mondial al Cluburilor impotriva mexicanilor de la Tigres.

Conform Bild si Sky Germania, Thomas Muller a fost testat pozitiv la coronavirus la testul efectuat dupa antrenamentul de miercuri al echipei lui Hansi Flick. Astfel, mijlocasul german de 31 de ani a fost izolat de restul colegilor si va rata meciul cu mexicanii.





Muller devine astfel al treilea fotbalist al campioanei Europei infectat cu coronavirus in ultima perioada. Inainte de plecarea in Qatar, Leon Goretzka si Javi Martinez au fost testat pozitiv, astfel ca au ramas in Germania.