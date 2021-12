REPORTAJ | Din fabrica de staruri a lui Ajax Amsterdam. Românii puși la loc de cinste în ”templul” lui Johan Cruyff

Amsterdam ArenA a luat, oficial, din 2019, numele regretatului Johan Cruyff. N-a fost uitat. Era imposibil. Olandezii nu s-au limitat doar la a denumi cel mai mare stadion al țării după triplul câștigător al Balonului de Aur din anii '70. Chipul său și numele său pot fi văzute în fiecare colț din impunătoarea arenă a Amsterdamului.

Și nu puteai începe un tur al stadionului fără a vedea statuia celui care a fost Johan Cruyff. Cel care, se spune și în ziua de azi, a revoluționat fotbalul. Și nu e doar opinia olandezilor.

"Ca jucător, Johan a transformat fotbalul într-o artă. A apărut și a revoluționat sportul. Barça erei moderne a început cu el. Cruyff este expresia identității noastre, ne-a învățat stilul pe care îl iubim și astăzi", spunea Joan Laporta, președintele Barcelonei.

”Acasă” la ”lăncierii” lui Johan Cruyff

Pășim, pentru început, în vestiarul oaspeților, unde vedem tricourile unor jucători care, în mare parte, nu au nicio legătură cu clubul Ajax Amsterdam. Dar au jucat pe Johan Cruyff ArenA, în momente, meciuri și competiții diferite. Iar olandezii se mândresc cu asta. Evident, toate tricourile expuse acolo sunt replici. Sau aproape toate.

Singurul tricou original este, culmea, din naționala Olandei (pentru că Johan Cruyff ArenA este și casa ”Portocalei mecanice”) și îi aparține lui Frenkie de Jong. La EURO 2020, Olanda a jucat chiar pe propria arenă în compania Macedoniei de Nord, considerată gazdă la acel meci, astfel că olandezii au fost nevoiți să folosească vestiarul oaspeților, iar după meciul câștigat la scor de neprezentare, 3-0, mijlocașul Barcelonei a fost de acord să-și lase tricoul la ”muzeul” stadionului pe care a crescut.

”Avem patru Ligi ale Campionilor, PSV are 'doar' două, și Feyenoord 'doar' una”. Sunt cuvintele pe care le poți auzi la un club obișnuit cu performanța, un club care are toate argumentele ca să nu se uite ”de jos” când sorții îi scot în cale Real Madrid, Barcelona sau Bayern Munchen.

Aici au crescut Suarez, Ibrahimovic și alții. Aici au învățat cum stă treaba cu 'fotbalul mare', cum ne place nouă să spunem. N-ai cum să uiți asta. Nici adversarii n-au cum să uite, pentru că, pe tunelul care desparte vestiarul de gazon, vezi câte un ”gigant” pe fiecare perete.

Și te gândești: 'Dar dacă azi joc cu următorul Ibra?'.

Din postura de adversar, cu mintea încărcată, urci nouă trepte pentru a intra pe gazon. Și dacă umerii nu erau suficient de grei, înainte de a ieși de pe tunel este, cât se poate de vizibilă, sigla lui Ajax Amsterdam.

Blind, Neres, Mazraoui sau chiar veteranul Stekelenburg și-au câștigat locul în veistarul lui Ajax. Fiecare are numele inscripționat în dreptul scaunului. Sunt și câteva locuri neinscripționate, destinate juniorilor care ajung la echipa mare, dar sunt așteptați să confirme. Așa sunt motivați puștii olandezi promovați de Erik ten Hag.

Și pare că funcționează! Cel puțin în ultimii ani, Ajax s-a îmbogățit de pe urma jucătorilor crescuți în propria academie.

În top 5 transferuri din istoria lui Ajax Amsterdam sunt trei jucători crescuți în ”curtea” clubului (De Jong, De Ligt și Van de Beek).

1. Frenkie de Jong - la Barcelona pentru 86 de milioane de euro, în sezonul 2019-2020

2. Matthijs de Ligt - la Juventus pentru 85,5 milioane de euro, în sezonul 2019-2020

3. Davinson Sanchez - la Tottenham pentru 42 de milioane de euro, în sezonul 2017-2018

4. Hakim Ziyech - la Chelsea pentru 40 de milioane de euro, în sezonul 2020-2021

5. Donny van de Beek - la Manchester United pentru 39 de milioane de euro, în sezonul 2020-2021

Turul se încheie cu impresionantul muzeu de trofee al lui Ajax Amsterdam, cea mai titrată echipă din campionatul olandez, cu 34 de titluri. PSV Eindhoven are 24, iar Feyenoord, rivala din Rotterdam, 15.

Lipsește trofeul de campioană din 2021. După ce olandezii au ”întrerupt” campionatul din 2020, când Ajax era pe primul loc, ”lăncierii” s-au revanșat un an mai târziu. Au sărbătorit cu fanii și au trimis ”farfuria” direct la topitorie. Trofeul de campioană, de 2,75 kilograme, a fost topit și transformat în 42.000 de stele cu o greutate de 3,45 de grame.

Au fost, mai apoi, trimise către abonații lui Ajax, care au continuat să susțină clubul chiar și în plină pandemie, atunci când omenirea a fost pusă serios la încercare, iar multe cluburi de fotbal au avut probleme serioase din punct de vedere financiar.

Sună SF. O surpriză imensă pentru fani și, evident, a stârnit reacții pozitive.

Piece of victory

Piece of history

Piece of Ajax

Literally. For you. ????#XXXV pic.twitter.com/Bllbh9M4tA