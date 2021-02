'5 seturi si dupa ne batem?' Italienii Fognini si Caruso, la un pas sa-si care pumni dupa un super-meci de 5 seturi la Australian Open: "Ai fost al dracului de norocos!"

Fabio Fognini l-a invins pe conationalul sau, Salvatore Caruso in turul 2 al Openului Australian la capatul unui meci de cinci seturi, incheiat 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 7-6 dupa 3 ore si 45 de minute de joc.

Imediat dupa incheierea duelului, Fognini si Caruso s-au certat indelung, dupa ce Fabio l-a catalogat pe Salvatore 'norocos' pentru anumite realizari avute in aceasta partida.

After a 20-minute match tie-break, Fabio Fognini hits one of the most casually beautiful backhands to set up match point & beat Salvatore Caruso 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 7-6(14-12).

And the two are having a LONG Italian argument afterwards. pic.twitter.com/mqZzRkDXUA