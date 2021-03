Budescu se poate lasa de fotbal in aceasta vara! Motivul pentru care echipele se feresc sa il mai transfere 

Fosta vedeta a Astrei Giurgiu are mari probleme legale si echipele interesate anterior si-ar fi retras ofertele.

Al Damak, clubul la care s-a transferat Constantin Budescu, in urma cu o luna, ocupa penultimul loc in Pro League, prima liga din Arabia Saudita. Dupa 21 de etape jucate, formatia din Abha a strans doar 17 puncte, cu opt mai putin decat Al Fateh, echipa aflata pe primul loc care salveaza de la retrogradare, si pare condamnata sa pice in divizia secunda. Transferul atacantului roman nu a avut efectul scontat, desi clubul a facut un efort financiar considerabil si i-a oferit lui "Budi" un salariu de 600.000 de euro pentru cele patru luni care mai sunt de jucat din aceasta stagiune. Echipa antrenata de croatul Kresimir Rezici nu a castigat niciuna dintre partidele in care romanul a evoluat, pierzand cu Al Shabab (1-2) si Al Faysaly (0-2) si remizand cu Al Ain (1-1), iar Budescu nu a marcat niciun gol si nu a dat nicio pasa de decisiva.

Oficialii clubului arab i-ar fi anuntat deja pe fotbalistii straini din lot ca nu le vor fi prelungite contractele, daca echipa retrogradeaza in liga secunda, asa ca Budescu si-ar fi anuntat agentii sa ii gaseasca o noua echipa pentru noul sezon, daca se poate in zona Golfului Persic, unde se ofera salarii de 5-6 ori mai mari decat in Romania. Desi se anuntase ca este dorit insistent de Petrolul Ploiesti, daca echipa prahoveana reuseste promovarea in Liga 1, la finalul acestui sezon, dar si de FCSB si Craiova, se pare ca talentatului fotbalist i se inchid usile in nas.

TREBUIE SA PLATEASCA DAUNE DE 720.000 DE DOLARI UNUI CLUB ARAB, DUPA CE A RUPT UNILATERAL CONTRACTUL!

Pe langa activitatea sportiva si grijile retrogradarii, Budescu are si probleme legale care il nelinistesc. El a evoluat pentru Al Shabab, actualul lider din Arabia Saudita, intre iulie 2018 si august 2019, si a fost acuzat ca a denuntat unilateral contractul, fara niciun motiv intemeiat. Adus de Marius Sumudica la Al Shabab, atacantul a fost exclus din lot, dupa plecarea antrenorului roman la Gaziantep FK, arabii invocand desele sale accidentari si problemele cu greutatea, iar jucatorul a motivat un conflict cu managementul si noul staff tehnic al echipei pentru a rupe intelegerea unilateral, desi mai avea inca un an de contract si primea un salariu de 1.8 milioane de euro pe sezon.

Clubul din Arabia Saudita a castigat procesul intentat la FIFA impotriva lui Budescu, iar fotbalistul si Astra Giurgiu, echipa la care a evoluat ulterior, ar trebui sa plateasca daune in solidar de aproape 720.000 de dolari. Dar clubul lui Ioan Niculae pusese o clauza in contractul cu fotbalistul prin care acesta se obliga sa plateasca singur suma de respectiva, in cazul in care arabii castigau procesul la FIFA. Cluburile interesate in trecut de acesta se feresc acum sa il oferteze, pentru ca nu stiu daca jucatorul va plati suma datorata clubului arab, se poate cere suspendarea sa sau urmeaza ani multi de procese, iar clubul cu care este sub contract ar putea sa sufere vreo repercusiune, in viitor.

ASTRA A FACUT PLANGERE LA FRF SI IMPRESARUL VREA SA II INTENTEZE PROCES LA TAS!

In februarie 2021, Budescu a plecat liber de contract in Arabia Saudita, la Al Damac, dar a reclamat Astra la comisiile FRF cerand suma de 50.000 de dolari, echivalentul a trei salarii lunare restante. Giurgiuvenii au raspuns activand clauza din contract si cerand despagubiri de aproape 15 ori mai mari. De asemenea, dupa transferul la Al Damac, impresarul Cristian Hossu a amenintat cu o plangere la TAS si a cerut daune de 200.000 de euro, pentru ca fotbalistul ar fi semnat cu clubul din Arabia Saudita, fara stirea sa, desi aveau un contract de reprezentare valid. Cele doua probleme ar putea sa il faca pe fotbalist sa se retraga din activitate in aceasta vara, la doar 32 de ani. Chestiunea este asemanatoare cu cea in care a fost implicat Adrian Mutu, care a pierdut procesele cu Chelsea la TAS, Tribunalul Federal Elvetian si CEDO, iar o parte din daunele de peste 17 milioane de euro datorate clubului lui Roman Abramovici a fost stinsa prin vanzarea unor case detinute de "Briliant" in Florida (SUA) si prin alte sechestre asiguratorii.

Constantin Budescu (32 ani) a evoluat la Petrolul (2005-2011), Astra Giurgiu (2011-2016, 2017, 2019-2021), Dalian Yifang (2016), FCSB (2017-2018), Al Shabab (2018-2019) si Al Damac (2021). El are 13 selectii si 5 goluri pentru nationala de seniori a Romaniei si in palmaresul sau se gasesc titlul in Liga 1 (2015-2016), Cupa Romaniei (2013-2014) si Supercupa Romaniei (2014), fiind declarat fotbalistul roman al anului in 2015 si 2017. Conform unor estimari grosiere, Budescu ar avea o avere de aproximativ 3 milioane de euro, ceea ce inseamna ca daunele pe care trebuie sa le plateasca lui Al Shabab reprezinta aproape un sfert din totalul banilor stransi de el din fotbal.