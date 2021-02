"Cand se intoarce in Romania, Budescu nu va merge la FCSB! Fac pariu cu voi!" La ce echipa e asteptat sa joace atacantul 

Constantin Budescu a parasit-o pe Astra in aceasta iarna si a semnat cu FC Damac, din Arabia Saudita.

Fostul antrenor al Petrolului in perioada in care Budescu evolua pentru ploiesteni, in Liga 2-a, Valeriu Rachita e de parere ca atacantul nu se va intoarce la FCSB, ci va prefera sa revina la Petrolul, daca echipa va promova in Liga 1.

"Am vorbit si aseara cu el (n.r Budescu). E un jucator care iti poate rezolva meciul dintr-o faza. A ajuns intr-o tara unde banii sunt la ordinea zilei, nu are un Alibec acolo care sa marcheze din pasele lui. Eu l-as aduce la echipa nationala oricand! Fac un pariu cu voi. Daca Petrolul promoveaza in Liga 1 si Budescu este liber, Budescu va juca la Petrolul, nu la FCSB", a spus Valeriu Rachita, la Digisport.

Crescut la juniorii Petrolului, Budescu a evoluat pentru echipa in perioada 2005-2011, dupa care s-a alaturat celor de la Astra. A mai strans prezente in cariera si pentru DL Yifang, FCSB si Al Shabab, iar pentru nationala Romaniei a fost selectionat de 15 ori si a marcat in 5 randuri.