"Acolo vreau sa joc in Romania!" Anunt SURPRIZA facut de Budescu, desi Becali il astepta la FCSB! Unde isi doreste sa joace

Budescu e gata de un transfer surpriza la revenirea din Arabia Saudita!

Desi Becali anunta ca il asteapta la FCSB, Budescu viseaza la Petrolul, echipa din orasul sau. Mijlocasul ofensiv de 32 de ani a semnat recent un contract pe un an si jumatate cu Damac, echipa amenintata cu retrogradarea in liga a doua din Arabia Saudita.

"Vom vedea ce va fi mai incolo. O sa ajung si la Petrolul, acolo vreau sa joc in prima liga, sper sa promoveze. Am vazut ca joaca impotriva Astrei in Cupa. Era frumos daca jucam din nou pe Ilie Oana, dar asta este. Am plecat, vedem ce se va intampla mai incolo. Nu ma gandesc la nimic acum, de abia am plecat, de-o saptamana, ma gandesc sa ne salvam de la retrogradare cu Damac si la nimic altceva. E o zona frumoasa, de munte, aerul e curat, nu e asa cald. Vara se ajunge la doar 30 - 32 de grade, acum sunt 20 de grade. Ar trebui sa dau goluri pe teren, la meciuri, nu la antrenamente. Am ratat cateva si la meciul asta cu Faisaly", a spus Budescu la Telekom Sport.

Fostul capitan al Astrei si-a facut ziua singur, in Arabia Saudita. A implinit ieri 32 de ani. A jucat tot meciul contra lui Al Faisaly, dar n-a putut sa-si ajute echipa sa obtina victoria. Budescu a ratat mai multe ocazii mari de gol:

"Am stat singur de ziua mea, asa e. Am debutat, dar din pacate am pierdut meciul. Asta chiar daca nu meritam. Am primit doua goluri foarte repede, apoi s-au ratat foarte multe ocazii. Asta este, sper sa castigam urmatorul meci, avem nevoie. Aici, oricine poate sa bata pe oricine, se joaca un fotbal bun si pot aparea surprize. Etapa trecuta, i-am batut pe Hilal, acum Shabab a luat bataie de la o echipa din subsolul clasamentului. Trebuie sa facem puncte pentru ca situatia e delicata si trebuie sa ne salvam. Avem putine puncte, dar sper sa acumulam mai multe in continuare."

Cele mai importante faze facute de Budescu in Al Damac - Al Faisaly: