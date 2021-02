Constantin Budescu a debutat pentru Al Damac in meciul cu Al-Faisaly.

Fostul mijlocas al Astrei a fost integralist in partida pierduta de echipa sa cu scorul de 0-2 si a reusit sa ii surprinda pe fanii lui Damac, insa nu intr-un mod placut.

Fanii au ramas masca in momentul in care au vazut ca fotbalistul de 31 de ani are destul de multe kilograme in plus si au reactionat pe retelele de socializare.