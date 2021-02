BREAKING NEWS | Budescu a plecat spre Arabia Saudita! Imagini de la aeroport si ce a declarat fotbalistul

Constantin Budescu a plecat spre noua sa echipa.

Fotbalistul in varsta de 31 de ani a plecat in aceasta dupa-amiaza spre Arabia Saudita pentru a se alatura noilor sai coechipieri de la Damac FC.

Fostul jucator al Astrei a vorbit despre plecarea din Liga 1 si despre conditiile in care s-a inteles cu arabii.

"Este grea despartirea de Astra, dar n-avem ce face. Nu stiu daca e trist ce se intampla la Astra, dar e o situatie delicata, sper sa se rezolve problemele. Am contract pe un an si jumatate, nu stiu ce va fi.

Ma bucur ca sunt apreciat in zona aia. M-au dat peste tot transferat, dar am plecat in ultimele minute. Am facut aici 1.000 de foi, am tot. Pot sa joc, nu stau in carantina. Merg sa fac vizita medicala si sper sa joc cat mai repede", a declarat Budescu.

Budescu s-a imbarcat in avionul spre Arabia Saudita impreuna cu sotia sa.

Foto: ProSport

Romanul a fost amenintat ca nu va putea sa joace in cazul in care nu ii achita 200.000 de euro agentului Ionut Cristian Hossu, care sustine ca a fost pacalit de clubul din Arabia Saudita si de jucator dupa ce ar fi contribuit la realizarea transferului. Detalii despre reactia lui Budescu, AICI.