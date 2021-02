BREAKING NEWS | Scandal monstru dupa transferul lui Budescu: "Nu-mi raspunde la telefon! Are sa-mi dea 200 000 de euro!"

Budescu a semnat cu Damac din Arabia Saudita si va primi 600 000 de euro pentru 5 luni de contract in Golf.

Agentul Cristi Hossu spune ca el este reprezentantul legal al lui Budescu si il acuza pe fotbalist ca a semnat fara sa-l implice in vreun fel in tratative. Hossu vrea nu mai putin de 200 000 de euro de la Budescu si anunta ca-l va da in judecata pe fotbalist! Hossu e gata sa mearga pana la TAS pentru a-si face dreptate.

"Budescu nu mi-a raspuns la telefon. L-am sunat, i-am dat mesaje. Impresarii sunt pusi intr-o lumina proasta in ultima vreme. Suntem luati de prosti. Cu cateva zile in urma, vorbisem cu el si i-am spus ca a cazut transferul la Al Fateh, dar ca trebuie sa mai astept pentru Damac. Am fost lucrat si de cei de la Damac, dar si de jucator, dupa ce eu si partenerul meu din Arabia Saudita am contribuit la transfer.

O sa merg pana la TAS, sper sa primesc despagubiri si de la jucator, si de la club. Caluza pe care o am in contractul cu jucatorul este de 200 000 de euro, daca acesta semneaza fara sa ne anunte. Sa imi dea banii imediat", a spus Hossu pentru playsport.ro.

Budescu a plecat liber de contract de la Astra, de care mai era legat prin contract pana la finalul sezonului.