ULTIMA ORA! Un nou caz 'Dennis Man - Anamaria Prodan' in fotbalul romanesc?! Budescu nu are drept de joc la noua echipa si trebuie sa plateasca despagubiri

Constantin Budescu a fost anuntat oficial drept noul jucator al arabilor de la Al Damac.

Se pare insa ca lucrurile tocmai au capatat o turnura complet neasteptata. Potrivit ProSport, fotbalistul de 31 de ani va fi reclamat la TAS de impresarul Cristian Hossu.

De asemenea, sursa citata anunta ca agentul care era mandatat sa il reprezinte pe Budescu in zona araba ii cere jucatorului despagubiri in valoare de 200.000 de euro si anunta ca nu va avea drept de joc pentru noua echipa, deoarece mutarea s-a facut prin intermediul unui alt impresar.

"Partenerul meu din Arabia l-a propus in data de 25 ianuarie la Damac, iar eu aveam exclusivitate in transferul la aceasta echipa si la Al Fateh pana la data de 15 februarie, deci inca mai este valabil acel mandat de la Constantin Budescu. Cand am vazut stirea ca a semnat zilele trecute fara sa fiu anuntat, prin intermediul unei terte persoane, ulterior propunerii mele in acelasi loc, am fost socat si am cerut explicatii clubului arab, dar si lui Budescu.

Explicatiile nu se legau, asa ca ma vad nevoit sa activez clauza din mandat si sa primesc despagubiri de la jucator", a spus impresarul Cristian Hossu pentru sursa citata.