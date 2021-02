Budescu, la debutul pentru Damac! Romanul este titular in meciul cu Al-Faisaly

Constantin Budescu s-a transferat in urma cu doar o saptamana in Arabia Saudita, la Damac FC.

In aceasta dupa-amiaza, romanul a fost trimis in primul 11 de antrenorul sau, pentru confruntarea cu Al-Faysaly, din a 19-a etapa a campionatului din Arabia Saudita.

Inaintea acestei partide, echipa lui Budescu se afla pe penultima pozitie a clasamentului, cu doar 16 puncte acumulate in primele 18 runde.

Atacantul, care a semnat cu Damac FC pentru un an si jumatate, este la primul meci in tricoul arabilor. In partida din weekend, Budescu nu a putut evolua pentru ca nu ii ajunsese cartea verde.