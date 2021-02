"Am vorbit cu Budescu! Te saturi!" Tamas a spus TOT! Ce stie despre negocierile cu FCSB!

Gabi Tamas intelege decizia lui Budescu de a pleca in Arabia Saudita, la o echipa care se lupta pentru evitarea retrogradarii.

Tamas spune ca a discutat cu Budescu dupa ce acesta a hotarat sa mearga la Damak. Fundasul crede ca revenirea lui Tamas e posibila din vara. Ar putea ajunge la FCSB, unde a mai jucat in sezonul 2017-2018.

"Am vorbit cu Budescu, da. Daca sunt probleme, sa mai stea in Romania? Asta e fotbalul romanesc. Te saturi. Nu stiu daca a avut oferta de la FCSB. Discutia cu FCSB era pentru vara, nu pentru acum. Am vazut ca s-au inteles, dar din vara. E ce am auzit, ce am citit. Probabil a ales sa se intoarca in vara la FCSB, nu stiu.

Nu-i va fi greu in Arabia Saudita, el da goluri din tramvai, de oriunde. Pentru el nu e problema. Se duce si isi face meseria si in Arabia, si acasa. Alegerile le face fiecare jucator. Presupun ca a avut si alte oferte, el a ales ce a crezut ca e mai bine pentru el", a spus Tamas pentru www.sport.ro.