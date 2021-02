"Credeam ca va pleca in Turcia!" Ce sanse mai are Budescu sa mai prinda echipa nationala dupa transferul in Arabia Saudita

Constantin Budescu a decis sa se transfere in Arabia Suadita, la Damac.

Nationala Romaniei va incepe campania de calificare pentru Campionatul Mondial, iar staff-ul lui Mirel Radoi monitorizeaza jucatorii pe care ar putea sa se bazeze echipa. Nicolae Dica a vorbit despre sansele lui Budescu de a fi convocat.

"Cred ca era mai bine pentru echipa nationala, daca el ramanea aici si avea evolutii bune. Daca acolo (la Damac, in Arabia Saudita) va juca meci de meci si va avea evolutii bune va putea sa fie la echipa nationala. Ma asteptam sa plece in Turcia. Credeam eu ca va pleca in Turcia ori la Sumudica, ori la Dan Petrescu.

Daca el era un jucator mai muncitor, mai preocupat de faza defensiva cu 30%, cu siguranta era un jucator care putea sa joace in Italia, Germania, Anglia, la primele patru clasate", a declarat Nicolae Dica pentru Telekom Sport.

Secundul lui Radoi a vorbit si despre Adi Petre, dupa ce acesta s-a intors in Liga 1, la UTA, si a marcat deja un gol pentru aradeni.

"A avut cateva sanse la Steaua, a jucat cateva jocuri. A avut ghinion, pentru ca si-a creat ocazii, dar nu a reusit sa marcheze. Nu pot sa imi dau seama care este motivul pentru care el nu a reusit, dar am spus ca el este un jucator de perspectiva si are timp sa joace in campionatul Romaniei, sa aiba evolutii bune si sa plece din nou afara", a mai spus antrenorul din staff-ul lui Mirel Radoi.