Primele declaratii ale lui Budescu dupa INFRANGEREA de la debutul in tricoul lui Damac! Ce a spus fotbalistul roman

Constantin Budescu (31 ani) a debutat pentru Damac in infrangerea din deplasare cu Al-Faysaly, 0-2.

Fostul mijlocas al Astrei Giurgiu a fost integralist in primul sau meci in tricoul lui Damac, insa nu si-a putut ajuta echipa sa castige. Damac este pe penultimul loc in Arabia Saudita, cu 16 puncte obtinute in 19 meciuri jucate.

Budescu nu a reusit sa inscrie la debut, insa spera sa se 'revanseze' in urmatoarea etapa, in meciul cu Al Ain, ultima clasata.

Mijlocasul ofensiv a vorbit la finalul meciului despre infrangerea suferita.

"Am inceput meciul greu, de la 2-0 practic, apoi ne-am dat drumul la joc. In a doua repriza am avut mai multe ocazii, insa nu am reusit sa marcam, dar asta este fotbalul. Cred ca portarul a avut o zi incredibila, a scos toate mingile. Eu am ratat prea multe ocazii, la fel ca restul coechipierilor mei. E o infrangere grea pentru noi", a spus Constantin Budescu pentru Riyadiya TV.