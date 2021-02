ULTIMA ORA! Scandal MONSTRU intre Budescu si Astra! Clubul giurgiuvean l-a dat in JUDECATA pe fotbalist si ii cere sa plateasca 720.000 de dolari!

Constantin Budescu s-a transferat la Al Damac in Arabia Saudita la inceputul lunii.

Asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, au aparut probleme legate de transferul lui Budescu in Arabia Saudita. Budescu a plecat de la echipa fara acordul ferm al clubului, iar Astra a cerut la CNSL suspendarea fotbalistului pe perioada in care era sub contract cu clubul din Giurgiu.

Acum, Gazeta Sporturilor anunta ca oficialii Astrei l-au dat in judecata pe Budescu si ii cer sa plateasca 720.000 de dolari.

Banii reprezinta o despagubire pe care Budescu trebuia sa le-o celor de la Al Shabab cu care a avut un litigiu dupa ce a parasit echipa pentru a semna cu Astra. Intrucat Astra a primit dreptul de a-l folosi pe Budescu pe perioada cand se judeca speta, conform regulamentului FIFA clubul ar fi trebuit sa fie solidar cu jucatorul si sa achite acea suma catre clubul arab.

Acum insa, intrucat exista aceasta ruptura intre Astra si Budescu, giurgiuvenii solicita sa ramana valabila clauza din vechiul contract si fotbalistul sa fie cel care plateste cei 720.000 de dolari catre Al Shabab.