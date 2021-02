EXCLUSIV | Complicatii MAJORE cu transferul lui Budescu! Astra l-a RECLAMAT pentru ruperea contractului: detalii de ultima ora

Budescu a apucat sa debuteze la Damac, dar n-a 'scapat' de Astra!

"Este grea despartirea de Astra, dar n-avem ce face. Nu stiu daca e trist ce se intampla acum la club, dar e o situatie delicata, sper sa se rezolve problemele. Am contract pe un an și jumatate cu Damac, nu stiu ce va fi pe urma," spunea Constantin Budescu la plecarea in Arabia Saudita, acolo unde a semnat cu Damac, penultima clasata din prima liga saudita.

Astra Giurgiu nu a incasat niciun ban pentru mijlocasul ofensiv de 32 de ani, care era o tinta si pentru FCSB, acolo unde patronul Gigi Becali il vedea perfect pentru singura "gaura" din primul 11 - postul de varf.

Budescu avea o clauza de 900.000 de euro la Astra pentru a parasi clubul inainte de incetarea contractului, in vara, insa mijlocasul a lasat de inteles ca patronul clubului, Ioan Niculae, i-a permis sa plece fara pretentii financiare. Situatia pare a fi diferita. Potrivit unor surse apropiate de fostul jucator al Astrei, acesta ar putea avea probleme la Damac, acolo unde a debutat joi, in esecul cu Al Faysaly, 0-2.



Clubul giurgiuvean nu i-ar fi permis lui Budescu sa plece pe gratis. Situatia Astrei din clasament e dificila, iar Budescu ar fi fost esential in tentativa clubului de a se catara din zona periculoasa. Fosta campioana de la Giurgiu se afla pe pozitia a 13-a in Liga 1, cu 25 de puncte. Budescu nu a stat, insa, la negocieri: a plecat in Arabia Saudita fara acordul ferm al Astrei, iar asta i-ar putea crea probleme.

In data de 17 februarie, Astra a depus un memoriu la Camera Nationala de Solutionare a Litigiilor, prin care cere suspendarea lui Budescu pentru 16 etape, adica exact pana la finalul contractului dintre cele doua parti, scadent pe 30 iunie. La primul meci cu Al Faysaly, Budescu a evoluat cu o carte verde provizorie, fiind in litigiu cu Astra, insa clubul din Giurgiu nu i-a dat inca dreptul de a juca pana la solutionarea litigiului.

In aceste conditii, aventura lui Budescu la Damac s-ar putea incheia prematur, in conditiile in care fotbalistul nu ajunge la o intelegere cu Astra. Cu 11 etape ramase de disputat in campionatul arab, Damac e pe pozitia a 15-a, penultima, cu 19 puncte, la sapte puncte distanta de Al Batin, clubul aflat pe locul 13, primul neretrogradabil. In cazul in care Damac retrogradeaza, e greu de crezut ca actualul lot va fi pastrat, in special jucatorii straini, care au salarii mari, urmand sa plece. Budescu ia 600 000 de euro pana in vara la Damac.

