Viitorul va juca cu APOEL Nicosia in Youth League! "Perlele" lui Hagi sunt la doua victorii distanta de granzii Europei

Echipa lui Constantin Falina va juca in deplasare, pe 2 sau 3 martie.

In sezonul trecut, pe ruta campioanelor nationale, echipa clubului lui Gica Hagi a fost eliminata de NK Domzale (Slovenia), dupa 0-0 si 0-2. FC Viitorul castigase titlul in Liga Elitelor U19, invingand in finala competitiei pe Dinamo, scor 2-2 (6-5 d.p.), dupa ce inscrisesera in timpul regulamentar prin Darius Grosu si Louis Munteanu, iar la lovituri de departajare au marcat Munteanu, Constantin Grameni, Alexi Pitu si Alexandru Georgescu. In editia 2020-2021, dobrogenii vor intalni in prima faza a competitiei pe APOEL Nicosia, campioana Ciprului. Meciurile se vor juca pe 2 sau 3 martie 2021, cu primele echipe ca gazda. Vedetele echipei lui Constantin Falina sunt Alexi Pitu, Stefan Bodisteanu, Darius Grosu, Luca Andronache, Roberto Malaele, Nicolas Popescu si Constantin Grameni, jucatori cu meciuri in Liga 1 sau cu prezente in lotul echipei de seniori.

Anul trecut, APOEL a trecut de Gabala (1-1, 1-0), apoi a fost invinsa fara drept de apel de Zaragoza (5-0, 4-0), in turul secund. Dupa aceasta faza a competitiei, va avea loc o noua tragere la sorti, pe 12 martie 2021, pentru deciderea meciurilor din "16"-imi pentru fiecare dintre cele doua rute. Tot pe 12 martie vor fi trase la sorti si duelurile din optimile de finala, cele opt castigatoare din ruta reprezentantelor echipelor din Champions League si cele opt castigatoare ale rutei campioanelor interne se vor intalni direct. Sferturile de finala vor avea loc pe 4 si 5 mai, iar semifinalele si finala vor fi gazduite de Colovray Stadium din Nyon, pe 17 mai, respectiv 20 mai.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE PATH

Olympiakos Pireu (Grecia) - Manchester City (Anglia)

Inter Milano (Italia) - Bayern Munchen (Germania)

FC Sevilla (Spania) - PSG (Franta)

Sahtior Donetk (Ucraina) - FC Porto (Portugalia)

Ajax Amsterdam (Olanda) - FC Krasnodar (Rusia)

Manchester United (Anglia) - Real Madrid (Spania)

Istanbul BB (Turcia) - Club Brugge (Belgia)

Atalanta Bergamo (Italia) - RB Leipzig (Germania)

Zenit St. Petersburg (Rusia) - Stade Rennais (Franta)

Juventus (Italia) - Borussia Dortmund (Germnaia)

FC Midtjylland (Danemarca) - Atletico Madrid (Spania)

Chelsea (Anglia) - FC Salzburg (Austria)

Liverpool (Anglia) - Ol. Marseille (Franta)

Dinamo Kiev (Ucraina) - FC Barcelona (Spania)

Lokomotiv Moscova (Rusia) - Ferencvaros (Ungaria)

Borussia Monchengladbach (Germania) - Lazio (Ita)

DOMESTIC CHAMPIONS PATH

Gornik Zabrze (Polonia) - PAOK Salonic (Grecia)

Olimpija Ljubljana (Slovenia) - Celta Vigo (Spania)

APOEL Nicosia (Cipru) - FC VIITORUL CONSTANTA (Romania)

Apolonia Fier (Albania) - Gyor ETO FC (Ungaria)

Dinamo Zagreb (Croatia) - Rosenborg (Norvegia)

Hammarby (Suedia) - Waterford United (Irlanda)

Galatasaray (Turcia) - AZ Alkmaar (Olanda)

Glasgow Rangers (Scotia) - FC Koln (Germania)

Angers SCO (Franta) - Steaua Rosie Belgrad (Serbia)

KRC Genk (Belgia) - MSK Zilina (Slovacia)

Sparta Praga (Cehia) - Benfica Lisabona (Portugalia)

FC Basel (Elvetia) - Odense BK (Danemarca)

Sheriff Tiraspol (Moldova) - Kairat Almaty (Kazahstan)

FC Chertanovo Moscova (Rusia) - Maccabi Haifa (Israel)

Dinamo Minsk (Belarus) - Ludogoret Razgrad (Bulgaria)

KF Shkendija (Macedonia) - FK Gabala (Azerbaidjan)