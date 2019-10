VIDEO | RECORD SENZATIONAL reusit de un pusti al Borussiei Dortmund! A devenit cel mai tanar fotbalist care inscrie in Youth League si este in vizorul lui Real Madrid

Un jucator al Borussiei Dortmund a stabilit un record care va fi greu de egalat.

Youssoufa Moukoko a reusit sa inscrie primul gol in UEFA Youth League, versiunea U19 a Champions League. Pustiul minune al celor de la Borussia Dortmund a marcat la doar 14 ani, 10 luni si 29 de zile si a devenit cel mai tanar marcator din istoria competitiei. Moukoko a marcat singurul gol al germanilor in infrangerea cu 4-1 in fata celor de la Inter Milan.

Precedentul record era detinut de doi jucatori. Youri Regeer de la Ajax si Christos Liatsos de la Olympiacos, cei doi reusind sa marcheze la 16 ani si 30 de zile.

Moukoko s-a nascut in Camerun, dar s-a mutat in Germania cu tatal sau in 2014 si a imbracat imediat tricoul echipei U15 a celor de la St Pauli la doar 11 ani.

Moukoko a imbracat si tricoul echipei nationale a Germaniei U16 si antrenorul selectionatei de seniori, Joachim Low a vorbit deja despre tanarul jucator:

"Am vorbit de ceva timp cu antrenorul celor de Borussia Dortmund U19. Toti cei implicati sunt sfatuiti sa astepte si sa-l lase sa se dezvolte in pace", a declarat Joachim Low.

Antrenorul echipei U19 a Borussiei Dortmund este convins ca jucatorul va fi unul de succes:

"Este atat de tanar si deja atat de bun. Baiatul va deveni intr-o zi un profesionist, la fel de sigur precum este o rugaciune in biserica. Doar accidentarile il pot opri. Are o tehnica foarte buna, viteza si finalizeaza foarte bine. Acestea sunt trei calitati puternice care vin impreuna", a spus Michael Skibbe.

Timo Preus, managerul echipei U23 a Borussiei Dortmund a avut o declaratie surprinzatoare cu privire la varsta jucatorului:

"Cu Youssoufa, imi pot imagina ca varsta lui a fost doar ghicita. Poate in realitate este cu unul sau doi ani mai mare. Dar cu siguranta nu este 17. Nu este nimic de care sa-l invinovatesc, baiatul nu a inselat cu nimic", a spus Timo Preus.

Tatal jucatorului a negat toate aceste speculatii: "Varsta lui este corecta. Imediat dupa ce s-a nascut l-am inregistrat la consulatul german din Yaounde. Avem un certificat de nastere german", a spus Joseph.

In doar 69 de meciuri pentru Borussia Dortmund, tanarul are 106 goluri. A castigat Bundesliga U17 si titlul de golgheter de doua ori.

Moukoko a intrat deja in radarul unor echipe uriase si conform presei din Spania, Florentino Perez vrea sa il aduca pe tanarul jucator la Real Madrid.

VIDEO CU GOLUL REUSIT DE MOUKOKO