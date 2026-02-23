Gigi Becali anunță două decizii radicale dacă FCSB ajunge în play-out!

Gigi Becali anunță două decizii radicale dacă FCSB ajunge în play-out! Superliga
FCSB tremură serios pentru accederea în play-off și nici măcar cu trei victorii în ultimele trei etape din sezonul regulat nu este sigură de top 6.

FCSB mai are de jucat cu Metaloglobus (acasă), UTA Arad (deplasare) și U Cluj (acasă). Chiar dacă va câștiga toate cele trei jocuri, campioana României nu este sigură de accederea în play-off și are nevoie de pași greșiți ai celor de la U Cluj, CFR Cluj sau FC Argeș.

Gigi Becali anunță ce urmează la FCSB dacă ajunge în play-out

Deși este încrezător că FCSB va reuși să o scoată pe U Cluj din play-off, Gigi Becali a vorbit și despre scenariul în care formația roș-albastră va ajunge în play-out.

Finanțatorul campioanei susține că nu va mai avea apariții publice pe parcursul play-out-ului, iar FCSB își va întări considerabil lotul pentru ca în sezonul viitor să evite un nou astfel de scenariu dezastruos.

"Care să fie strategia dacă mergem în play-out? Să terminăm pe locul 7, să jucăm cupele europene. Vom juca cu locul 3, asta e strategia. După aia, da, ne vom întări pentru sezonul următor. E un semnal de alarmă și cu asta basta.

Să vedem ce vor face ei fără mine în play-off! Nici lumea nu se va mai uita la televizor. Eu, dacă intru în play-out, nu mai vorbesc deloc! Să vorbească cine merită. Eu nu merit, deci nu mai vorbesc", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

FCSB poate merge în cupele europene și din play-out

În cazul în care va ajunge în play-out, FCSB tot va mai avea o șansă de a juca în cupele europene. Dacă va încheia pe locul 7 sau 8, campioana României va trebui să treacă de două meciuri de baraj, inclusiv cu ocupanta locului 3 sau 4.

În acest sezon, FCSB a ratat și șansa de a cuceri Cupa României, fiind eliminată încă din faza grupelor.

Gigi Becali: „Pe U Cluj îi scoatem”

Latifundiarul din Pipera este totuși convins că echipa sa poate profita de pașii greșiți ai rivalelor și a indicat chiar formația pe care o vede scoasă din play-off.

„Păi pe U Cluj îi scoatem. Trebuie Galațiul să facă un egal cu ei și îi scoatem pe ei la meciurile directe. Da, meciul cel mai important este ăsta, Oțelul cu U Cluj. E cel mai important pentru că e direct, adică dacă fac un egal suntem la mâna noastră după aia, nu mai avem treabă. Și atunci să se dea Dinamo la o parte cu FC Argeș”, a mai spus Becali, pentru sursa citată.

