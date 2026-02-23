Gigi Becali anunță două decizii radicale dacă FCSB ajunge în play-out!

FCSB mai are de jucat cu Metaloglobus (acasă), UTA Arad (deplasare) și U Cluj (acasă). Chiar dacă va câștiga toate cele trei jocuri, campioana României nu este sigură de accederea în play-off și are nevoie de pași greșiți ai celor de la U Cluj, CFR Cluj sau FC Argeș.

Gigi Becali anunță ce urmează la FCSB dacă ajunge în play-out

Deși este încrezător că FCSB va reuși să o scoată pe U Cluj din play-off, Gigi Becali a vorbit și despre scenariul în care formația roș-albastră va ajunge în play-out.

Finanțatorul campioanei susține că nu va mai avea apariții publice pe parcursul play-out-ului, iar FCSB își va întări considerabil lotul pentru ca în sezonul viitor să evite un nou astfel de scenariu dezastruos.

"Care să fie strategia dacă mergem în play-out? Să terminăm pe locul 7, să jucăm cupele europene. Vom juca cu locul 3, asta e strategia. După aia, da, ne vom întări pentru sezonul următor. E un semnal de alarmă și cu asta basta.

Să vedem ce vor face ei fără mine în play-off! Nici lumea nu se va mai uita la televizor. Eu, dacă intru în play-out, nu mai vorbesc deloc! Să vorbească cine merită. Eu nu merit, deci nu mai vorbesc", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

FCSB poate merge în cupele europene și din play-out

În cazul în care va ajunge în play-out, FCSB tot va mai avea o șansă de a juca în cupele europene. Dacă va încheia pe locul 7 sau 8, campioana României va trebui să treacă de două meciuri de baraj, inclusiv cu ocupanta locului 3 sau 4.

În acest sezon, FCSB a ratat și șansa de a cuceri Cupa României, fiind eliminată încă din faza grupelor.