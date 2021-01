ULTIMA ORA! Vestea pe care milioane de fani voiau sa o auda! Mbappe a dat detalii despre viitorul sau: "Voi lua o decizie curand!"

Au existat foarte multe zvonuri in presa internationala conform carora Real Madrid sau Liverpool ar fi interesate de fotbalistul francez, insa in cele din urma se pare ca Mbappe va ramane la Paris.

Fotbalistul de 22 de ani a oferit un interviu pentru L'Equipe in care a spus ca este fericit la Paris si ca exista sansa sa semneze un nou contract cu echipa lui Mauricio Pochettino.

"Sunt foarte fericit la PSG. Sunt in discutii cu clubul si daca ma voi decide sa semnez un nou contract, o voi face pentru a sta aici pentru mult timp. Voi lua o decizie curand. Cat de curand? Nu stiu", a spus Mbappe sursei citate.

???? | Kylian Mbappé: "I'm very happy at PSG. I'm in talks with the club, and if I decide to sign the contract, it will be to stay here for a long time. I will make my decision soon. How soon? I don't know." [@lequipe] #PSG