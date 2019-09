Un roman, inlocuitorul lui Chiellini la Juve! Ieri a jucat titular in Youth League si a umilit tineretul lui Atletico Madrid

Un roman poate fi inlocuitorul veteranului Chiellini in apararea lui Juventus. La doar 17 ani, el are un fizic impresionant. Radu masoara 1.92 metri!

Radu Dragusin poate fi inlocuitorul lui Chiellini ori al lui Bonucci in apararea lui Juventus. El a ajuns titular la echipa de tineret a bianconerilor, iar in curand ar putea fi chemat sa se antreneze alaturi de Ronaldo si Higuain.

In varsta de 17 ani, Radu Dragusin a fost achizitionat de Juventus in urma cu un an contra sumei de 265.000 euro. Banii au mers catre Regal Bucuresti, club care l-a descoperit. Florin Manea l-a dus in Italia.

Ieri, Radu Dragusin a jucat 90 de minute in Atletico Madrid 0-4 Juventus, meci din UEFA Youth League.

"E linistit si puternic, mai are de evoluat la tehnica"

Impresarul lui Radu Dragusin, Florin Manea, spunea in momentul transferului ca pustiul are toate sansele sa reuseasca, pentru ca este foarte linistit si serios.

Pe de alta parte, Florin Raudioiu, fostul sau antrenor, spune ca trebuie sa mai evolueze la capitolul tehnica.

"Este fiul unei foste jucatoare de baschet, de aici fizicul sau. In ciuda faptului ca era mare, era un pusti timid, linistit. E deficitar din punct de vedere tehnic, am lucrat mult individual cu el. Ma bucur ca a ajuns la Juventus, ii doresc succes, dar e un drum lung. La acest nivel, mai ales in italia, trebuie sa ramai in permanenta la nivel inalt. Daca iesi putin din forma sau nu te antrenezi asa cum ti se cere, te scoate imediat din echipa", a spus Raducioiu, potrivit Telekom.



20 de meciuri a jucat Dragusin la juniorii lui Juventus pana acum

2 goluri a dat el

6 meciuri la nationala U17 a Romaniei are Radu Dragusin