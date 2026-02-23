Deși a obținut 3 puncte care o mențin în lupta pentru play-off, FCSB nu se poate declara bucuroasă la finalul etapei cu numărul 28, având în vedere că Universitatea Cluj, CFR Cluj și FC Argeș și-au câștigat și ele partidele.

Având în vedere că s-a mai scurs o etapă, iar distanța dintre FCSB și locul 6 a rămas la fel, șansele campioanei României pentru top 6 au scăzut logic. Statisticienii de la Football Meets Data îi oferă doar 21,8% șanse echipei lui Elias Charalambous, o scădere de 6,5% față de săptămâna trecută.

Șansele acordate de Football Meets Data pentru accederea în play-off, după etapa 28

Universitatea Craiova - 100% (deja calificată matematic)

Rapid - 100% (deja calificată matematic)

Dinamo - 100% (deja calificată matematic)

CFR Cluj - 93,3%

Universitatea Cluj - 91,6%

FC Argeș - 77%

FCSB - 21,8%

FC Botoșani - 9,3%

UTA Arad - 4,8%

Oțelul Galați - 1,1%

FCSB - Metaloglobus s-ar putea juca în prima etapă din play-out

Așadar, conform "calculelor hârtiei", sunt șanse de aproape 80% ca FCSB să înregistreze o premieră negativă și să joace în play-out.

În cazul în care FCSB va termina pe 7, în prima etapă din play-out ar primi vizita ocupantei ultimului loc, Metaloglobus.

Ar fi o reeditare a duelului care a avut loc pe Arena Națională, luni seară, și în care FCSB s-a impus clar, scor 4-1.

Gigi Becali speră până în ultima clipă la play-off

Finanțatorul de la FCSB speră ca echipa sa să joace în ultima etapă cu U Cluj cu toate opțiunile pe masă.

”Meciul ăsta nu mi-a spus nimic, a fost o echipă mult prea accesibilă. Noi trebuie să câștigăm. Acum să vedem, eu sper, pentru că prima dată joacă ei. Sper la trei opțiuni, ultimul meci să îl jucăm cu trei opțiuni: să scoatem ori pe U Cluj, ori pe CFR, ori pe FC Argeș. După meciul ăsta, dacă bate FC Argeș pe Dinamo, nu mai avem opțiuni, dar eu sper să le avem pe toate. Sper să facă Farul un egal cu CFR, să facă un egal și Dinamo cu Argeș.

Eu de prima dată am vrut ca Botoșani să iasă, să scăpăm de una. MM voia să fie egal între Botoșani și Craiova. Eu am zis că vreau să scap de una, să mă văd pe locul 7. Nu mai discutăm că noi trebuie să câștigăm ultimele două meciuri. E mai ușor să existe un egal 0-0 la Oțelul – U Cluj decât să se încurce de două ori FC Argeș sau U Cluj.

E posibil să ne calificăm și cu egal, și noi, și U Cluj. E normal să bată Dinamo pe FC Argeș, noi vorbim de posibilități, după aia să facă un egal, să facă 46. O bate Dinamo, după aia poate să o bată și Slobozia și ne mai trebuie un punct. Ne calificăm și noi, și U Cluj. Nu poate să o bată Farul pe CFR Cluj? Asta e mai bună, pentru că după aia în Dinamo am încredere. Ei joacă fotbal! Sunt mai multe variante care cred că se vor întâmpla. În ultimul meci, vom juca cu U Cluj pentru trei variante. Scoatem U Cluj, FC Argeș sau CFR”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Întrebat dacă Dinamo va aborda cu seriozitate meciul cu FC Argeș, Gigi Becali a răspuns în stilul său caracteristic.

”Să nu joace serios (n.r. Dinamo), atunci, să piardă punctele degeaba, că eu nu îmi pun baza în ei. Noi nu stăm în Dinamo, pentru noi e mai important Oțelul prima dată. Avem trei variante și poate iese cum am zis eu, noi locul 4, U Cluj, locul 5 și locul 6 ori CFR, ori Argeș. Acum ce o vrea Dumnezeu. Dacă vrea Dumnezeu, mănâncă și CFR două bătăi, mănâncă și Argeș două bătăi”, a adăugat finanțatorul roș-albaștrilor.

Cum mai poate FCSB să ajungă în play-off

FCSB poate acumula cel mult 49 de puncte la finalul sezonului regular. Universitatea Cluj, CFR Cluj și FC Argeș sunt cele trei echipe aflate peste campioana en-titre care încă nu și-au asigurat prezența în play-off.

Doar Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid au obținut biletele pentru play-off. Iată clasamentul, cu două etape înainte de final:

Universitatea Craiova - 56 pct. Dinamo - 52 pct. Rapid - 52 pct. Universitatea Cluj - 48 pct. CFR Cluj - 47 pct. FC Argeș - 46 pct. FCSB - 43 pct. FC Botoșani - 42 pct. UTA Arad - 42 pct.

Astfel, FCSB are nevoie de un joc fantastic al rezultatelor. Campioana ar putea ajunge în play-out și dacă încheie campionatul regular cu 49 de puncte. Iată ce ar trebui să se întâmple ca una dintre echipele aflate deasupra să rateze calificarea în play-off, în detrimentul FCSB:

Universitatea Cluj să obțină cel mult un punct din meciul cu Oțelul și să piardă duelul cu FCSB din ultima rundă;

să obțină cel mult un punct din meciul cu Oțelul și să piardă duelul cu FCSB din ultima rundă; CFR Cluj să strângă cel mult un punct din ultimele două runde. Echipa lui Daniel Pancu are avantajul meciurilor directe;

să strângă cel mult un punct din ultimele două runde. Echipa lui Daniel Pancu are avantajul meciurilor directe; FC Argeș să obțină cel mult două puncte. În caz de egalitate, piteștenii au avantajul meciurilor directe;

Programul din ultimele două etape

Nu doar FCSB mai speră să prindă play-off-ul. În această cursă mai sunt agrenate FC Botoșani și UTA Arad. Iată cum arată programul din ultimele două runde:

Etapa 29:

Hermannstadt - FC Botoșani, 27 februarie, ora 17:00

Universitatea Cluj - Oțelul Galați, 27 februarie, ora 20:00

Farul Constanța - CFR Cluj, 28 februarie, ora 20:00

Dinamo - FC Argeș, 1 martie, ora 18:00

UTA Arad - FCSB, 1 martie, ora 21:00

Etapa 30:

CFR Cluj - Dinamo

FC Argeș - Unirea Slobozia

FC Botoșani - Petrolul Ploiești

FCSB - Universitatea Cluj

Metaloglobus - UTA Arad

Doar primele șase clasate se vor califica mai departe și vor lupta pentru titlu. Restul echipelor vor evolua în play-out și vor juca pentru evitarea retrogradării.

De la introducerea acestui sistem, FCSB a jucat de fiecare dată în play-off. În sezonul precedent, Rapid s-a calificat în play-off de pe poziția a șasea, cu 46 de puncte.

VIDEO Peluza Nord FCSB: "Chiar dacă mergem în play-out, vom fi alături de voi"