Fostul internațional român Cristi Chivu (43 de ani) ar urma să se despartă de Inter Milano în această vară, după șase ani în care a pregătit mai multe grupe de juniori ale clubului: Ajax Amsterdam i-ar fi propus lui Cristi Chivu un contract pe cinci ani, care ar include două sezoane ca secund al unui antrenor care urmează să fie numit, iar ulterior posibilitatea de a deveni principal.

Acum antrenor la Primavera, cu care a câștigat titlul de campion în 2022 și a evoluat în UEFA Youth League, Chivu mai are de disputat o etapă din sezonul regular, după care va intra direct în semifinalele play-off-ului pentru titlu.

Inter Milano a comis-o în ultima etapă, eșec 3-4 cu Lazio Roma după un gol primit în minutul 90+5, dar rămâne momentan liderul campionatului, cu 64 de puncte, peste AS Roma (62 de puncte), deși la un moment dat echipa românului era neînvinsă și avea un avans considerabil față de rivale.

Cele două, Inter și Roma, vor termina cu siguranță pe primele două locuri (Atalanta, de pe poziția a treia, are 58 de puncte) și astfel vor intra direct în semifinalele play-off-ului pentru titlu (în sferturi vor juca echipele de pe locurile 3-6).

În ultima etapă, Inter Milano joacă acasă derby-ul cu Atalanta, iar AS Roma o întâlnește tot pe teren propriu pe Bologna.

Ce îi pregătește Ajax Amsterdam lui Cristian Chivu

Potrivit jurnalistului italian Gianluca Di Marzio, fosta campioană a Olandei ar vrea să-i ofere lui Chivu un contract valabil pe o perioadă de cinci ani pentru a-l ”pregăti” în interiorul clubului, după care, în doi-trei ani, fostul căpitan al echipei naționale ar urma să preia echipa de seniori.

Rămâne de văzut dacă Chivu va accepta proiectul propus de Ajax, având în vedere că acesta este foarte bine văzut și la Inter Milano, unde s-a zvonit, în urmă cu câteva luni, că ar fi fost pe lista clubului pentru a prelua prima echipă.

Simone Inzaghi a făcut însă repede minuni și a câștigat titlul în Serie A de o manieră categorică.

Cristi Chivu este ultimul român câștigător de Champions League

Fostul căpitan al naționalei (75 de selecții și 3 goluri între 1999 și 2011) este ultimul fotbalist român care a câștigat trofeul Champions League.

În 2010, pe ”Santiago Bernabeu” din Madrid, Chivu a fost titular în succesul echipei lui Jose Mourinho, Inter Milano - Bayern Munchen 2-0.

Fost jucător la CSM Reșița, Universitatea Craiova, Ajax Amsterdam, AS Roma și Inter Milano, Chivu antrenează din 2018 la echipele de juniori ale lui Inter.

A pornit de la Under 14 și a ajuns până la Primavera, cu care a câștigat inclusiv titlul de campion al Italiei.

Inter i-a găsit deja înlocuitor lui Chivu la echipa Primavera

Deși informația nu a fost confirmată de vreunul dintre cele două cluburi, presa din Italia anunță că Inter pregătește deja despărțirea de Cristi Chivu, al cărui contract oricum expiră în vară, și ar fi găsit un înlocuitor pentru formația Primavera.

Potrivit Tuttosport și Inter News, echipa Under 19 a nerazzurrilor ar urma să fie preluată de Francesco Baldini (50 de ani), cel care lucrează acum în Serie C, la Trento și care are în CV experiențe la juniorii lui Juventus sau AS Roma.