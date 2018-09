Singura echipa romaneasca din Europa sezonul asta! Cu cine joaca Viitorul in Youth League

Pustii de la Viitorul nu vor ajuta coeficientul Romaniei in Champions League sau Europa League, dar se pot remarca in fata unor cluburi uriase.

Viitorul si-a aflat adversarii din primele doua tururi ale Youth League.

Viitorul a intrat pe ruta campioanelor si va debuta in Liga pustilor pe 3 octombrie. O va intalni pe Dinamo Zagreb, echipa care a lansat in ultimii ani fotbalisti uriasi ca Modric, Mandzukic sau Kovacic. Daca trece de dubla cu supercampioana din Croatia, Viitorul are o misiune aparent mai usoara. O va intalni pe 7 si 28 noiembrie pe castigatoarea dintre Astana (Kazahstan) si Vlaznia (Albania).

Daca si aceasta dubla e trecuta cu bine, pe jucatorii lui Hagi ii asteapta meciuri mari cu academiile cluburilor care promoveaza pe ruta Champions Leeague.

Cea mai importanta performanta a Viitorului in Youth League este calificarea in sferturile de finala acum doi ani, cand generatia lui Florinel Coman a fost eliminata de FC Porto.

Academia Hagi participa in Youth League dupa ce a castigat Liga Elitelor in finala cu Dinamo, 4-0.