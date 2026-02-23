Ofri Arad a reușit să înscrie și un gol la primul meci în tricoul campioanei, dar reușita a fost anulată de sistemul VAR.

Ce a spus Ofri Arad, după debutul la FCSB

Capitala a fost îngropată sub zăpadă în ultimele zile, iar mijlocașul Ofri Arad a fost uimit de acest peisaj:

"VAR-ul îți poate strica bucuria foarte repede în aceste zile. Sunt foarte fericit pentru victorie, asta contează. Am așteptat mult timă să joc pentru acest club minunat. Trebuie să avem încredere că mai putem ajunge în play-off, trebuie să câștigăm ultimele două meciuri. Noi trebuie să facem șase puncte, nu avem control asupra altor meciuri.

Avem cea mai bună echipă din ligă, deși clasamentul nu arată acest lucru. Grupul de aici m-a ajutat mult să mă integrez.

Bucureștiul este un oraș grozav, este aproape de Israel, mă bucur să fiu aici. Zăpada e o experiență nouă pentru mine, încă nu pot să-mi mut mașina (râde). În Israel nu avem așa ceva. E frumos să vezi un peisaj alb în jurul tău", a declarat Ofri Arad, la finalul partidei cu Metaloglobus.

Ofri Arad a semnat cu FCSB în urmă cu o lună, pe 20 ianuarie, însă până acum nu a fost nici măcar în lotul campioanei României. Acesta a avut probleme musculare și nu a putut fi folosit până la acest duel cu Metaloglobus.

Fostul mijlocaș de la Kairat Almaty jucase ultimul meci oficial pe 5 noiembrie, contra lui Inter Milano, în Champions League, iar ulterior a acuzat o problemă medicală.

Cum arată clasamentul

Doar Universitatea Craiova, Dinamo și Rapid au obținut biletele pentru play-off. Iată clasamentul, cu două etape înainte de final: