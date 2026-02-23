Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter

Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Presa din Spania a lansat un zvon care este comentat intens în Italia: Cristi Chivu, înlocuit de Diego Simeone la Inter Milano.

TAGS:
Inter MilanoDiego SimeoneAtletico Madridcristi chivu
Din articol

La Atletico Madrid încă din 2011, Diego Simeone este dat ca și plecat de la formația rojiblanco în vară. Mai mult, jurnaliștii spanioli de la El Chiringuito au anunțat că antrenorul argentinian ar avea deja un acord cu Inter Milano pentru a prelua echipa din vară.

"Nicio bază!" Reacția italienilor privind posibilitatatea ca Simeone să îl înlocuiască pe Chivu la Inter

Simeone, fost jucător al lui Inter, declara în noiembrie că și-ar dori ca la un moment dat să antreneze la formația italiană, însă un astfel de scenariu pare imposibil, cel puțin din vară.

Italienii de la Sport Mediaset au reacționat după zvonurile apărute și au transmis că informațiile venite din Spania nu au "nicio bază". În primul rând, Simeone este unul dintre cei mai bine plătiți antrenori din lume, cu un salariu anual brut de 34 de milioane de euro, la o distanță colosală față de ceea ce obține Cristi Chivu în prezent - 2,5 milioane de euro pe an plus bonusuri.

În al doilea rând, italienii susțin că Inter nu ar avea, cel puțin pentru moment, niciun motiv pentru a încerca o despărțire de Cristi Chivu.

"Cristian Chivu face o muncă excelentă. E pe primul loc în Serie A, a ajuns în semifinalele Cupei Italiei, iar acum speră că va întoarce scorul din tur și va elimina Bodo/Glimt în play-off-ul Champions League", a mai scris Sport Mediaset.

Cristi Chivu, numit vara trecută la echipă, are contract cu Inter până în 2027. În ultimele săptămâni, presa italiană a scris în mai multe rânduri despre intenția clubului de pe "Giuseppe Meazza" de a propune o prelungire a înțelegerii.

Champions League, singura competiție unde Inter "scârțâie"

Inter a ratat o clasare în top 8 din faza principală Champions League și a fost nevoită să joace în play-off-ul pentru optimi. Aici, adversară este Bodo/Glimt, revelația competiției, care a reușit să învingă Manchester City sau Atletico Madrid.

Inter a pierdut manșa tur, disputată în Norvegia, scor 1-3, însă Cristi Chivu speră că va reuși să întoarcă soarta calificării la returul de pe teren propriu, programat marți, de la ora 22:00.

În campionat, avansul liderului Inter a crescut la 10 puncte față de a doua clasată AC Milan, astfel că se poate spune deja că antrenorul român are o mână pe Scudetto.

Inter poate reuși și eventul. "Nerazzurrii" vor înfrunta Como în semifinalele Cupei Italiei, pe 3 martie, de la ora 22:00, LIVE pe VOYO.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
ULTIMELE STIRI
Dorinel Munteanu riscă „decapitarea“: rușinea pe care o trăiește, fără precedent!
Dorinel Munteanu riscă „decapitarea“: rușinea pe care o trăiește, fără precedent!
Gigi Becali continuă să îl facă praf pe jucător, chiar și după plecarea de la FCSB: ”Nu am văzut fotbalist în halul ăsta!”
Gigi Becali continuă să îl facă praf pe jucător, chiar și după plecarea de la FCSB: ”Nu am văzut fotbalist în halul ăsta!”
Csikszereda - Hermannstadt 2-1: victorie uriașă pentru ciucani printr-un eurogol!
Csikszereda - Hermannstadt 2-1: victorie uriașă pentru ciucani printr-un eurogol!
FCSB - Metaloglobus, de la ora 20:00: avem echipele de start
FCSB - Metaloglobus, de la ora 20:00: avem echipele de start
Dinamo are soluția după plecarea lui Boateng! Pe cine se va baza Zeljko Kopic în centrul defensivei
Dinamo are soluția după plecarea lui Boateng! Pe cine se va baza Zeljko Kopic în centrul defensivei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter

Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter

Englezii au tras imediat concluzia despre Radu Drăgușin: cum l-au descris după 1-4 cu Arsenal + ce notă a primit

Englezii au tras imediat concluzia despre Radu Drăgușin: cum l-au descris după 1-4 cu Arsenal + ce notă a primit

Doi candidați pentru a prelua naționala după retragerea lui Mircea Lucescu: „Muncește foarte mult!”

Doi candidați pentru a prelua naționala după retragerea lui Mircea Lucescu: „Muncește foarte mult!”

Chivu, în delir: Inter e ca și campioană după încă un rezultat incredibil în Serie A!

Chivu, în delir: Inter e ca și campioană după încă un rezultat incredibil în Serie A!

FCSB, compătimită de rivalul din Superliga: „La revedere! Să fie o lecție pentru ei!“

FCSB, compătimită de rivalul din Superliga: „La revedere! Să fie o lecție pentru ei!“



Recomandarile redactiei
Dorinel Munteanu riscă „decapitarea“: rușinea pe care o trăiește, fără precedent!
Dorinel Munteanu riscă „decapitarea“: rușinea pe care o trăiește, fără precedent!
Gigi Becali continuă să îl facă praf pe jucător, chiar și după plecarea de la FCSB: ”Nu am văzut fotbalist în halul ăsta!”
Gigi Becali continuă să îl facă praf pe jucător, chiar și după plecarea de la FCSB: ”Nu am văzut fotbalist în halul ăsta!”
FCSB schimbă înaintea meciului care o poate duce în play-out! Un debut și o reprofilare în primul 11 cu Metaloglobus
FCSB schimbă înaintea meciului care o poate duce în play-out! Un debut și o reprofilare în primul 11 cu Metaloglobus
Dinamo are soluția după plecarea lui Boateng! Pe cine se va baza Zeljko Kopic în centrul defensivei
Dinamo are soluția după plecarea lui Boateng! Pe cine se va baza Zeljko Kopic în centrul defensivei
Benfica, prima măsură după suspendarea lui Prestianni pentru rasism: anunțul portughezilor
Benfica, prima măsură după suspendarea lui Prestianni pentru rasism: anunțul portughezilor
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Veste nesperată pentru Horațiu Moldovan! Spaniolii au anunțat decizia lui Diego Simeone
Veste nesperată pentru Horațiu Moldovan! Spaniolii au anunțat decizia lui Diego Simeone
A rupt plasele în ultimul sezon din La Liga și acum s-a transferat la Atletico Madrid! Atacant de clasă pentru Diego Simeone
A rupt plasele în ultimul sezon din La Liga și acum s-a transferat la Atletico Madrid! Atacant de clasă pentru Diego Simeone
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
CITESTE SI
„Degustătorul de brânzeturi scumpe”. Cum a fost prins un pensionar mâncând de pe rafturile unui supermarket din Italia

stirileprotv „Degustătorul de brânzeturi scumpe”. Cum a fost prins un pensionar mâncând de pe rafturile unui supermarket din Italia

Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă

stirileprotv Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă

Sute de șoferi vor primii inapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia

stirileprotv Sute de șoferi vor primii inapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!