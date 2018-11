Un roman, titular la Real Madrid, in Youth League! Cine e pustiul pe jumatate spaniol, chemat deja la nationala Romaniei

Real Madrid a invins-o cu 3-0 pe AS Roma in Youth League, astazi. La madrileni a evoluat si romanul Alex Tirlea.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Real Madrid U19 a castigat astazi cu 3-0 meciul cu echipa similara a Romei, in Youth League. La madrileni a evoluat si un fotbalist roman. Alexandru Tirlea e fundas dreapta si s-a nascut in Spania, la Alcala de Henares, in 2000.



In varsta de 18 ani, Tirlea a evoluat pentru nationala U19 a Romaniei, dar a lipsit la ultima actiune de la Turul de Elita.



Inainte sa lipseasca din cauza unei accidentari, Tirlea fusese capitanul Romaniei U19!



Golurile Realului cu Roma au fost marcate de Gila Fuentes, Rodrigo si Gutierrez.