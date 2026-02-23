După victoria obținută în fața celor de la Metaloglobus, Gigi Becali și-a făcut din nou calculele la play-off.

Gigi Becali și-a făcut calculele pentru play-off

Finanțatorul de la FCSB speră ca echipa sa să joace în ultima etapă cu U Cluj cu toate opțiunile pe masă.

Becali speră ca Dinamo să o învingă pe FC Argeș, însă suporterii dinamoviști au cerut echipei să nu dea totul în partida cu piteștenii, astfel încât șansele ca FCSB să se califice în play-off să se diminueze.

”Meciul ăsta nu mi-a spus nimic, a fost o echipă mult prea accesibilă. Noi trebuie să câștigăm. Acum să vedem, eu sper, pentru că prima dată joacă ei. Sper la trei opțiuni, ultimul meci să îl jucăm cu trei opțiuni: să scoatem ori pe U Cluj, ori pe CFR, ori pe FC Argeș. După meciul ăsta, dacă bate FC Argeș pe Dinamo, nu mai avem opțiuni, dar eu sper să le avem pe toate. Sper să facă Farul un egal cu CFR, să facă un egal și Dinamo cu Argeș.

Eu de prima dată am vrut ca Botoșani să iasă, să scăpăm de una. MM voia să fie egal între Botoșani și Craiova. Eu am zis că vreau să scap de una, să mă văd pe locul 7. Nu mai discutăm că noi trebuie să câștigăm ultimele două meciuri. E mai ușor să existe un egal 0-0 la Oțelul – U Cluj decât să se încurce de două ori FC Argeș sau U Cluj.

E posibil să ne calificăm și cu egal, și noi, și U Cluj. E normal să bată Dinamo pe FC Argeș, noi vorbim de posibilități, după aia să facă un egal, să facă 46. O bate Dinamo, după aia poate să o bată și Slobozia și ne mai trebuie un punct. Ne calificăm și noi, și U Cluj. Nu poate să o bată Farul pe CFR Cluj? Asta e mai bună, pentru că după aia în Dinamo am încredere. Ei joacă fotbal! Sunt mai multe variante care cred că se vor întâmpla. În ultimul meci, vom juca cu U Cluj pentru trei variante. Scoatem U Cluj, FC Argeș sau CFR”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Întrebat dacă Dinamo va aborda cu seriozitate meciul cu FC Argeș, Gigi Becali a răspuns în stilul său caracteristic.

”Să nu joace serios (n.r. Dinamo), atunci, să piardă punctele degeaba, că eu nu îmi pun baza în ei. Noi nu stăm în Dinamo, pentru noi e mai important Oțelul prima dată. Avem trei variante și poate iese cum am zis eu, noi locul 4, U Cluj, locul 5 și locul 6 ori CFR, ori Argeș. Acum ce o vrea Dumnezeu. Dacă vrea Dumnezeu, mănâncă și CFR două bătăi, mănâncă și Argeș două bătăi”, a adăugat finanțatorul roș-albaștrilor.