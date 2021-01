A 3-a MARE LOVITURA in cateva zile pentru Hagi la Viitorul! Poate face profit de 1 milion cu un jucator adus GRATIS in vara! Petrescu il vrea neaparat

Dupa ce i-a vandut pe Iancu la Groznii cu 500 000 de euro si pe Ghita la Ferencvaros cu 800 000, Viitorul e aproape sa mai dea o lovitura in aceasta iarna.

Conform PRO Sport, olandezul Luckassen e tinta lui Dan Petrescu pentru atacul lui Kayserispor. Sursa citata scrie ca afacerea s-ar putea inchide in schimbul a 1 milion de euro!

Fotbalistul de 27 de ani a marcat de 7 ori in 17 partide pentru Viitorul, iar in CV mai are

In cariera, Luckassen a mai trecut pe la AZ, Slovan Liberec sau Northampton. In Romania a fost adus de Rednic la inceputul anului trecut, cand antrenorul l-a convins sa semneze cu Poli Iasi. Dupa finalul campionatului precedent, Luckassen a semnat ca jucator liber cu Viitorul.