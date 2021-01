Gigi Becali i-a gasit deja inlocuitor lui Man! Patronul FCSB vrea una dintre vedetele Viitorului 

FCSB il poate inlocui pe Man cu un jucator de 1 milion de euro.

Dennis Man este foarte aproape de un transfer la Parma, care este dispusa sa plateasca 15 milioane de euro in schimbul sau, cu tot cu bonusuri de performanta. "Daca pleca Man, o sa mai cumparam 3-4 jucatori", a anuntat Gigi Becali. In fruntea listei de achizitii a patronului FCSB se afla Alexandru Matan, fotbalistul celor de la Viitorul, urmat de un atacant clasic si un fundas central. In conditiile in care FCSB se mai poate desparti de Coman si Tanase, in aceasta perioada de mercato sau in vara acestui an, patronul ar dori ca tripleta ofensiva Man - Tanase - Coman sa fie inlocuita de linia de atac Morutan - Matan - Oct. Popescu.

Matan a mai fost curtat de FCSB, dar a fost aproape sa semneze cu CSU Craiova, in vara anului trecut. Cluburile erau intelese in privinta sumei de transfer, dar fotbalistul nu a fost multumit de salariul propus de craioveni, iar mutarea a esuat. In cele din urma, Craiova l-a transferat pe George Cimpanu (20 ani) de la FC Botosani, pentru 500.000 de euro, dar tanarul mijlocas nu a reusit inca sa se impuna in primul "11" al lui Corneliu Papura.

Alexandru Matan (21 ani) este nascut la Galati si a evoluat pentru FC Viitorul (2016-2019, 2020-2021) si FC Voluntari (2019-2020, imprumut). El are selectii la nationalele U17, U19 si U21 ale Romaniei, pentru ultima devenind om de baza in preliminariile Euro 2021, incununate cu calificarea la turneul final. Din informatiile Sport.ro, Matan mai este dorit de unul dintre antrenorii romani care activeaza in Turcia, dar se afla si in atentia unor cluburi din Belgia, Italia si Ungaria, plus a Universitatii Craiova, care nu a renuntat la ideea transferului.

El este cotat la 850.000 de euro, dar Viitorul ar dori cel putin 1 milion de euro in schimbul sau. Postul de baza al lui Matan este cel de mijlocas central ofensiv, dar poate evolua si ca atacant, al doilea atacant sau ca extrema, pe banda stanga a terenului. Acesta este considerat unul dintre cei mai rapizi si mai tehnici jucatori din Liga 1. In aceasta iarna, clubul lui Gica Hagi i-a mai cedat pe Gabi Iancu (Akhmat Groznai / 500.000 euro / 26 ani / atacant) si Arpad Tordai (Fehervar / imprumut / 23 ani / portar) si urmeaza sa oficializeze, in zilele urmatoare, transferul lui Vigil Ghita (Ferencvaros / 800.000 euro / 22 ani / fundas central).