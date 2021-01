BREAKING NEWS | Viitorul l-a adus pe favoritul lui Rednic! A semnat si a fost deja prezentat oficial. FCSB il anunta drept 'noul Lacatus'!

Viitorul e activa pe piata transferurilor!

L-a adus azi pe Razvan Gradinaru de la Voluntari! Gradinaru (25 de ani) a semnat cu clubul lui Hagi pentru un an si jumatate. Campion cu FCSB in 2014 si 2015, Gradinaru marturisea la inceputul carierei ca-l are ca model pe Marius Lacatus, pe care incerca sa-l copieze si in joc. Nu i-a iesit. Cariera sa l-a dus pe la Otelul, Chiajna si Poli Iasi, inainte sa semneze cu Voluntari la inceputul actualului sezon.



Rednic a fost cel care a insistat pentru transferul lui Gradinaru, pe care l-a antrenat si la Iasi campionatul trecut.