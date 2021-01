7 dintr-o lovitura! Suntem de RECORD MONDIAL! S-au facut 7 schimbari la pauza meciului dintre Craiova si Viitorul

Papura si Mircea Rednic au schimbat la greu dupa 45 de minute fara prea multe evenimente in Craiova - Viitorul.

Golul lui Papp din finalul primei parti nu l-a razgandit pe Papura. Craiova a facut 3 inlocuiri: au iesit Mamut, Mateiu si Cimpanu, iar in locul lor au aparut in teren Ivan, Bic si Barbut. Rednic a fost mai suparat: a schimbat 4 oameni! Ely Fernandes, Cosmin Matei, Romario Benzar si David Babunski au ramas la vestiare. Pe gazon au aparut: Matan, Gaztanaga, Ciobanu si Dussaut!



Iar impactul a fost instant. Viitorul a marcat in minutul 47, dupa o lovitura de cap superba a lui Artean. Craiova a fost si ea periculoasa dupa numai cateva secunde. Ivan a ratat din 8 metri, singur cu Cojocaru. Nivelul celei de-a doua reprize a fost mult peste cel din prima.