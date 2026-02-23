Viitorul băncii tehnice a României începe să fie un subiect tot mai discutat, în contextul problemelor de sănătate ale selecționerului Mircea Lucescu.

Fostul fotbalist Dragoș Firțulescu a oferit un interviu amplu pentru site-ul nostru, iar, printre altele, am discutat și despre naționala României de fotbal.

Firțulescu propune două nume pentru a prelua naționala

Provocat de Sport.ro să nominalizeze un antrenor cu care a lucrat și pe care l-ar vedea selecționer, Dragoș Firțulescu l-a indicat pe Ioan Ovidiu Sabău, tehnician care i-a fost antrenor la Târgu Mureș.

„L-aș alege pe Ioan Ovidiu Sabău. L-am avut la Târgu Mureș. N-am avut o perioadă neapărat bună cu el, dar au fost greșelile mele. El a încercat să le corecteze mereu și chiar regret că nu l-am ascultat la timpul respectiv. Mai greșești când ești tânăr”, a spus Firțulescu.

Fostul mijlocaș nu s-a oprit aici și a mai adăugat un nume, de această dată un antrenor cu care nu a colaborat direct, Edward Iordănescu.

„Aș mai spune un antrenor cu care n-am lucrat. Edi Iordănescu. Am ținut legătura cu el. Știu că muncește foarte mult și de asta l-aș vedea înapoi la națională. Când face o alegere, cred că o gândește cel puțin o lună”, a mai declarat Firțulescu.

Edward Iordănescu a mai ocupat funcția de selecționer și a reușit calificarea României la EURO 2024, în timp ce Ioan Ovidiu Sabău este liber de contract după despărțirea de Universitatea Cluj.

Pentru România urmează meciul cu Turcia

Până la o eventuală schimbare, România este concentrată pe barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.

România are la finalul lunii martie un meci de totul sau nimic cu Turcia, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Dacă România va trece de Turcia (26 martie, 19:00), atunci va întâlni câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo în finala barajului (31 martie, 21:45).