EXCLUSIV | BREAKING NEWS: Viitorul a ajuns la un acord pentru transferul lui Ghita! Fotbalistul va merge la o echipa de Champions League

Gica Hagi se desparte de unul dintre cei mai importanti fotbalisti.

Potrivit surselor www.sport.ro, Viitorul a ajuns la o intelegere cu Ferencvaros pentru Virgil Ghita.

Fundasul central in varsta de 22 de ani va pleca luni in Ungaria pentru a semna contractul cu echipa care a jucat in acest sezon de UEFA Champions League, fiind in grupa cu Barcelona, Juventus si Dinamo Kiev.

Ghita joaca la prima echipa a Viitorului din 2017 si a avut un rol important in castigarea Cupei si a Supercupei Romaniei in 2019.

In acest sezon, a jucat 13 meciuri in Liga 1, nereusind sa inscrie nici un gol.

Ghita este un jucator important al echipei nationale de tineret a Romaniei, cu care s-a calificat pentru Campionatul European care se va juca in vara acestui an. Pana in acest moment a bifat noua selectii la tineret si a marcat si un gol.

Performanta reusita la U21 si evolutiile bune de la Viitorul au facut ca fotbalistul de 22 de ani

sa fie cotat in prezent la 1.3 milioane de euro de Transfermarkt.