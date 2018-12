Are 14 ani si joaca deja pentru Manchester United! Moment ISTORIC in UEFA Youth League! VIDEO

In timp ce echipa lui Mourinho se chinuie sa revina in elita Europei, clubul englez produce in continuare talente la centrul de juniori. Jucatori precum Rashford si Lingard au fost promovati de la academie in ultimii ani, iar acum sunt oameni de baza in Premier League si la nationala Angliei.

E si cazul lui Shola Shoretire, care la 14 ani, 10 luni si 10 zile a devenit cel mai tanar jucator care debuteaza intr-o competitie oficiala pentru clubul englez. El a devenit si cel mai tanar jucator din istoria competitiei infiintata de UEFA in urma cu cativa ani.

Shoretire a intrat pe teren in minutul 74 al partidei cu Valencia din UEFA Youth League, echivalentul Champions League pentru echipele U19.

Shola Shoretire e nascut in 2004 si joaca deja pentru echipa U19 a lui Manchester United. El este descris de antrenorii sai drept "un talent exceptional cu un viitor imens in fotbal" si a fost deja convocat la nationalele de juniori ale Angliei. El are parinti Nigerieni si urmeaza sa aleaga echipa nationala pentru care va juca.

Manchester United s-a calificat in optimile Champions League atat cu echipa de seniori cat si cu cea de la U19.

Shola Shoretire of @ManUtd has become the first 14-year-old to play in the #UYL???????? https://t.co/DETrYGLyAr

Previous record-holder was @MileSvilar, who then broke @IkerCasillas's record as the youngest @ChampionsLeague keeper and saved a penalty against ... Manchester United pic.twitter.com/TH1yIFVGCP