Viitorul a remizat cu NK Domzale in primul joc din Youth League

Reprezentanta Romaniei a remizat, scor 0-0, in prima mansa a turul 1 a Youth League cu NK Domzale, campioana Sloveniei.

Viitorul face parte din jumatatea de tablou numita „Domestic Champions Path” a celei mai importante competitii intercluburi europene la nivel de juniori, adica echipele de juniori care au iesit campioane in tarile lor, dar nu sunt reprezentate si de seniori in grupele Champions League, acestea din urma evoluand in cealalta jumatate, numita „UEFA Champions League Path”.

Partida tur cu NK Domzale, scor 0-0, s-a disputat pe terenul Central din complexul Academiei Hagi, urmand ca returul sa se joace in Slovenia, pe 22 octombrie, de la ora 19.00. Viitorul Constanta a castigat dreptul de a reprezenta Romania in Youth League, dupa ce a castigat finala Ligii Elitelor U19 in fata celor de la Dinamo, scor 3-1. Daca va elimina formatia din Slovenia, Viitorul va intalni, pe 6 si 27 noiembrie, pe castigatoarea „dublei” dintre FC Porto (Portugalia) - FK Liepaja (Letonia). In meciul tur, desfasurat la Porto, portughezii s-au impus cu 4-2.

FC Viitorul U19 - NK Domzale U19 0-0

FC Viitorul U19: Stefan Musat - Alexandru Georgescu, Marius Leca, Vladut Stefanescu (73 Antonio Vlad), Darius Grosu (64 Darius Muresan) - Roberto Malaele (64 Robert Voicu), Alexandru Crivac, Constantin Grameni - Alexi Pitu (70 Stefan Bodisteanu), Filip Ilie (46 Razvan Vilea), Louis Munteanu.

Antrenori: Cristian Camui si Vasile Manaila

Rezerve neutilizate: Sabin Stanciulescu - Gabriel Buta.

NK Domzale U19: Mihelak - Femec (12 Zupan), Dajcman, Vrhovnik, Makovec - Markus - Ceh (80 Pantelic), Svetlin (85 Coz), Repas, Urbancic - Kolobaric.

Antrenor: Darko Birjukov

Rezerve neutilizate: Brzan - Pestotnik, Mitrovic, Ciglar.