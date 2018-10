OPINIE / Ne-am entuziasmat prea tare de calificarea la Euro? Viitorul, citit in zatul din ceasca Youth League

Entuziasmati peste masura de calificarea nationalei U21 la CE 2019, am trecut poate prea usor peste profetiile negre aduse de eliminarea echipei U19 a Viitorului din UEFA Youth League.

Viitorul este aceeasi echipa care, pe 3 iunie 2018, o invingea cu 4-0 pe Dinamo in finala Ligii Elitelor, cel mai puternic campionat de juniori din Romania, intr-un meci fara istoric, desfasurat pe stadionul Juventus din Bucuresti si dominat de dobrogeni de la un capat la altul. Pentru Dinamo jucau Robert Moldoveanu, Ricardo Grigore, Ion Gheorghe si Liviu Gheorghe, in timp ce pentru constanteni se regaseau in primul "11" fotbalisti ca Tudor Baluta, Denis Dragus sau Alexandru Matan, si ei cu meciuri multe in Liga 1.

La tragerea la sorti pentru turului I al Youth League, Viitorul a dat peste Dinamo Zagreb, campiona U19 a Croatiei. Desi au avut la dispozitie jucatori din lotul echipei de seniori, unii cu meciuri jucate in Liga 1, precum Ghita, Matan, Boboc, Serban, Neciu, Pitu sau Pop, in tur, la Ovidiu, a fost 1-0 pentru croati, iar la returul de la Zagreb s-a terminat 2-0 pentru Dinamo, scorul agregat fiind de 3-0 pentru adversari. Insa, nu rezultatul a fost cel care a surprins, ci diferenta de exprimare dintre cele doua echipe, cu o superioritate neta in favoarea croatilor la aproape toate capitolele, plecand de la pregatire fizica si talie, pana la stapanirea elementelor tehnico-tactice.

Sigur, Dinamo Zagreb vine din tara nationalei care a jucat finala la ultimul Campionat Mondial si este o reprezentanta de seama a talentului sportiv nativ al ex-iugoslavilor, dar, in acelasi timp, vine si dintr-o tara cu doar 4,2 milioane de locuitori, care are un produs intern brut pe cap de locuitor de 14.788 dolari (locul 57 in lume / Romania ocupa locul 67, cu 12.575 dolari). De asemenea, in clasamentul coeficientilor Youth League pentru editia din 2018, Croatia ocupa doar locul 16, in timp ce Romania se afla cu un loc mai jos, pe 17, ambele fiind departe de tarile care sunt recunoscute pentru investiiile masive in juniori, pentru conditiile exceptionale puse la dispozitie tinerilor fotbalisti si pentru eficientele strategii inovatoare de instruire si dezvoltare din sectorul juvenil (1. Spania, 2. Germania, 3. Anglia, 4. Italia, 5. Franta, 6. Rusia, 7. Portugalia, 8. Ucraina, 9. Belgia, 10. Turcia, 11. Cehia, 12. Elvetia, 13. Olanda, 14. Grecia, 15. Austria).

Juniorii de la Dinamo Zagreb nici macar nu s-au calificat intr-o faza superioara a Youth League, dupa eliminarea Viitorului, si nu vor juca cu echipele de juniori ale cluburilor calificate in Champions League (asa-numitul Champions League Path), ci urmeaza sa joace pe traseul campioanelor nationale din tarile lor (Domestic Champions Path), asteptand astazi sa isi afle adversara din turul secund, dintre Astana (Kazahstan) si Vllaznia Shkoder (Albania), dupa ce in meciul tur a fost 3-1 pentru kazahi. Urmeaza play-off-ul, apoi, in optimile de finala, cele 8 echipe ramase in competitie pe traseul campionelor nationale vor intalni 8 echipe din grupele principale Youth League. De cand s-a infiintat competitia, din sezonul 2013-2014, castigatoarele au fost Barcelona (finala cu Benfica), Chelsea (finala cu Sahtior), Chelsea (finala cu PSG), Red Bull Salzburg (finala cu Benfica) si Barcelona (finala cu Chelsea). Asadar, singura castigatoare a competitiei de pe Domestic Champions Path a fost Red Bull Salzburg, insa acest club vine dintr-o tara care investeste masiv in juniori, este sustinut financiar de un colos al industriei bauturilor energizante si are o strategie originala pentru academie laudata pentru complexitatea si eficienta sa.

Deci, pana sa ne bucuram excesiv pentru calificarea nationalei de tineret la Euro 2019 (unde conteaza si ce rezultate vom avea, nu doar prezenta, in conditiile in care celelalte echipe calificate sunt Italia, Spania, Franta, Anglia, Serbia, Germania, Croatia, Danemarca si Belgia + alte 2 din play-off-urile Grecia - Austria si Polonia - Portugalia), ar trebui sa intelegem acest semnal de alarma din Youth League. In sezonul trecut, Dinamo, castigatoarea Ligii Elitelor, a fost eliminata tot in turul I de catre Lokomotiva Zagreb, o alta echipa croata, cu scorul general de 2-4.

Daca echipa care a dominat clar Liga Elitelor, nu a pus niciun fel de problema reprezentantei unui campionat de mana a doua in Europa, e clar ca trebuie facute rapid niste schimbari importante. Si, daca patronii si cluburile nu inteleg ca fiecare euro investit in juniori si in propriile academii li se va intoarce inzecit mai tarziu, atunci FRF trebuie sa ia masuri mult mai dure pe langa regula U21 si sa forteze echipele din subordine sa isi faca bine singure. Alocarea obligatorie catre academii a unui procent din bugetele anuale (minim 15-20%), investirea in juniori a unui procent mai mare din sumele rezultate din transferuri, investitii obligatorii in terenuri si alte conditii minime de pregatire, plus profesionalizarea si intinerirea corpului de antrenori trebuie facute urgent ca sa nu pierdem complet legatura cu fotbalul mare si sa nu asteptam alti 20 de ani pana la o noua calificare a echipei U21 la un turneu final.