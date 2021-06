Vidal a fost internat de urgenta in spital! Ce a patit campionul din Serie A in cantonamentul nationalei

Internationalul chilian va pierde meciul echipei sale nationale contra Argentinei, din preliminariile CM 2022.

Fotbalistul lui Inter Milano se afla in cantonament cu nationala statului Chile, pentru partida cu Argentina din preliminariile CM 2022. El a fost dus de urgenta de stafful medical la spital, dupa ce a acuzat o stare de slabiciune accentuata, temperatura, migrene, dureri puternice in zona gatului si o inflamatie neobisnuit de pronuntata a amigdalelor.

Ulterior, Vidal a fost testat pozitiv pentru coronavirus, desi fusese vaccinat anti-covid vinerea trecuta, intr-o clinica din zona metropolitana a capitalei Santiago de Chile, in cadrul unui eveniment mediatizat de autoritaile medicale pentru a populariza inocularea. El va fi tinut cateva zile sub observatie, urmand apoi sa fie trimis in izolare la domiciliu. Vidal este singurul jucator chilian care a fost infectat cu noul coronavirus.

Chile, o tara cu o populatie de 17.6 milioane de locuitori, a inregistrat pana acum, conform datelor oficiale, aproape 1.4 milioane de infectari si aproximativ 30.000 de decese, dar rata de persoane atinse de Covid-19 ramane ridicata, cu 6.000 de noi cazuri depistate in fiecare zi. Desi campania de vaccinare decurge bine, guvernul a fost criticat pentru ca a decis ridicarea restrictiilor prea rapid, inaintea realizarii imunizarii colective.