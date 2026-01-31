Ultima înfrângere suferită de Real Madrid în Liga Campionilor, 2-4 cu Benfica Lisabona, i-a întărit convingerea lui Florentino Perez că Alvaro Arbeloa trebuie să fie doar un antrenor interimar pentru „Los Blancos” după plecarea lui Xabi Alonso.

Planul lui Florentino Perez pentru Real Madrid

Real Madrid plănuiește deja o schimbare managerială. Deși Alvaro Arbeloa este în prezent antrenorul, conducerea gigantului spaniol caută activ opțiuni pe termen lung.

Recent, un nume important din Premier League a intrat în discuție: Unai Emery de la Aston Villa! Real Madrid își dorește un manager cu experiență, motiv pentru numele lui Jurgen Klopp apare constant în presa internațională.

Jurnalistul Patrick Berger de la Sky Sports Germania, citat de Transfer News Live, informează că șefii madrilenilor au luat legătura cu agenții managerului grupării Aston Villa, Unai Emery.

Scopul urmărit de Real Madrid

Florentino Perez și subordonații săi vor să vadă dacă Emery ar fi deschis unei schimbări la sfârșitul sezonului.

Perez, președintele madrilenilor, este deranjat profund de atitudinea fotbaliștilor sub conducerea lui Alvaro Arbeloa, numit în funcție pe 13 ianuarie după demiterea lui Xabi Alonso.

Unai Emery a reușit în sezonul curent să o aducă pe Aston Villa, în momentul de față, pe locul 3 în Premier League cu 46 de puncte, la egalitate cu Manchester City, aflată pe poziția secundă, și la patru „lungimi” distanță de liderul Arsenal.