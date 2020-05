Asa ”trage” si de Vidal? Ea e sexy-culturista cu care se iubeste fotbalistul Barcelonei

Sonia Isaza (32 de ani) e femeia care sta in spatele ascensiunii mijlocasului chilian Arturo Vidal, unul dintre ”locotenentii” de seama ai lui Leo Messi in echipa de vis a celor de la FC Barcelona.

Pentru cei care n-au la dispozitie in aceasta perioada o sala de fitness, contul de Instagram al Soniei e o adevarata incantare, columbianca oferind gratis diverse ”retete” de exercitii fizice care pot fi efectuate chiar si la domiciliu.

”Daca vrei un corp perfect, trebuie sa-ti sacrifici o mare parte din timpul liber”, e parerea sud-americancei care a participat de-a lungul timpului la multe competitii de culturism.

Relatia amoroasa cu Arturo Vidal, unul dintre cei mai valorosi fotbalisti ai lumii, a ajutat-o pe Sonia Isaza sa-si creasca popularitatea in randul amatorilor de fitness, ea ajungand la un numar de 3 milioane de fani pe Instagram.

Legatura sentimentala dintre cei doi dureaza din 2018, insa la inceputul lui 2020 s-a intamplat ceva care a rupt idila. ”Dragostea a murit”, spunea atunci Sonia, dezamagita de aventura cu fotbalistul chilian. Dupa doar cateva luni, la finalul lui aprilie, Vidal si iubita culturista s-au impacat, iar mesajul Soniei a fost unul diametral opus. ”Ce pot sa zic, acest om ma innebuneste, il iubesc pentru felul in care ma trateaza, e cel mai spectaculos din lume. Nimeni si nimic nu vor rani aceste sentimente pe care le traiesc”, a transmis columbianca, alaturi de o fotografie in care isi arata senzualitatea in compania jucatorului Barcelonei.