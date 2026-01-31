Pe lângă aceștia, alți doi jucători pot părăsi FCSB pe finalul acestei perioade de mercato. Dennis Politic nu l-a convins pe omul care decide totul la campioana României, iar Octavian Popescu poate fi trimis sub formă de împrumut la o altă echipă.



Joao Paulo, jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB!



În paralel, Becali lucrează pentru a aduce alți jucători la echipa sa. Printre țintele sale se află João Paulo (27 de ani), mijlocașul care a impresionat în prima parte a acestui sezon la Oțelul Galați.



Suma de transfer ar urma să se ridice la 600.000 de euro, dar cele două echipe negociază acum în privința unei clauze care ar putea aduce alți bani în conturile gălățenilor, scrie Fanatik.ro.



João Paulo va juca în această vară cu naționala Capului Verde la Campionatul Mondial găzduit de America, Mexic și Canada, performanță care va aduce o sumă importantă în conturile cluburilor pentru fiecare jucător. Moldovenii solicită ca cei 600.000 de euro de la FIFA să intre în conturile lor, ”artificiu” care ar ridica suma de transfer la 1,2 milioane de euro.



Ar fi o afacere excelentă pentru Oțelul Galați, având în vedere că mijlocașul a fost transferat gratis în vară de la Sheriff Tiraspol. Și cota sa de piață a crescut la 700.000 de euro după evoluțiile solide din ultima perioadă.



În acest sezon, mijlocașul a evoluat în 22 de partide sub comanda lui Laszlo Balint, reușind să înscrie un gol și să ofere trei pase decisive.



FCSB nu a plătit sumă de transfer în această iarnă



Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)



Veniri - Ofri Arad (Kairat Almaty / liber de contract), Andre Duarte (Ujpest / liber de contract)



Reveniri după împrumuturi - David Popa (Poli Iași), Matyas Laszlo (ASA Tg. Mureș)



Plecări - Adrian Șut (Al Ain / 2 milioane de euro), Denis Alibec (Farul / gratis), David Kiki (Farul / gratis), Malcom Edjouma (contract terminat), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia / împrumutat), Robert Necșulescu (Chindia / împrumutat)

