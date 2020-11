Vidal le-a declarat razboi TOTAL celor de la Real Madrid: "O sa joc de parca as fi la Barcelona!" Chilianul e aproape de o performanta unica!

Capul de afis al serii de marti este partida din grupa B dintre Real Madrid si Inter Milano.

Mijlocasul lui Inter a evoluat inainte de a ajunge in Italia la FC Barcelona, timp de doua sezoane . Vidal stie foarte bine cum este sa marchezi impotriva lui Real Madrid, mijlocasul punctand in celebra partida, Barcelona 5-1 Real Madrid, din 28 septembrie 2018.

Vidal a evoluat in opt partide pentru Inter si va fi mai mult ca sigur titular si in partida de pe stadionul Alfredo Di Stefano. Chilianul este pregatit sa sarbatoreasca o eventuala victorie impotriva Realului cu suporterii fostei sale echipe.

"Toate meciurile sunt decisive pentru noi in acest moment. Va fi un meci mare, important chiar pentru situatia din grupa. O sa joc impotriva lor de parca inca as fi un jucator al Barcelonei. Am petrecut doi ani grozavi acolo, deci sper ca in cazul unei victorii sa pot sa ma bucur alaturi de fanii Barcei si ai Interului", a declarat Arturo Vidal la conferinta de presa.

Vidal este aproape de a deveni primul jucator care inscrie cu trei echipe diferite in UEFA Champions League impotriva lui Real Madrid. In trecut el a reusit sa inscrie pe cand evolua la Bayern Munchen si Juventus Torino. La Barcelona a inscris doar intr-un meci de campionat.